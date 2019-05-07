《繼承者們》後再合作　李敏鎬將拍金恩淑新劇

現年31歲的韓國長腿男神李敏鎬上月25日退伍，結束近兩年的公益兵生涯，而不少粉絲及劇迷都很關心他的復出計劃，神劇《太陽的後裔》及《鬼怪》的金牌編劇金恩淑日前傳出正在執筆編寫下部作品，並以明年3月播映為目標，而製作公司今日就正式宣布，李敏鎬將擔任金恩淑新作《The King：永遠的君主》的男主角。



據指金恩淑將夥拍韓劇《秘密》及《Who Are You－學校2015》的導演白尚勳，製作公司指今次是李敏鎬繼人氣韓劇《繼承者們》後，第二度與金恩淑及他們合作，指他是令人信任的演員，並預告李敏鎬會在《The King：永遠的君主》中展現更成熟的面貌，製作公司指播放的電視台和具體播出日期仍然未定，而拍攝將於今年下半年開始。



《The King：永遠的君主》將以平衡世界為背景，講述神將惡魔派到人間，而惡魔就平衡世界之門打開，假如在另一個世界裏有一個「我」比我過得更幸福，你會否選擇與對方交換生活？面對惡魔拋出的這個問題，想將次元之門關上的理科型大韓帝國皇帝李袞與想守護生活、人和愛情的文科型大國民國刑警鄭太乙，兩個人將人輾轉於兩個世界互相幫助，為觀眾帶來有高低起伏又淒涼的異次元浪漫故事。