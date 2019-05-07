抄牌都冇所謂？BLACK PINK經理人被爆違例泊車

獲YG事務所力群的韓國女團BLACK PINK，今年強勢攻美，獲邀出席美國音樂盛事格林美獎的賽前派對，上月更參加美國年度大型音樂節Coachella。不過昨日就有電台聽眾爆料指其經理人曾涉非法泊車，惹來網民批評。



電台節目《裵成載的Ten》昨日請來諧星鄭容國（音譯）做嘉賓，鄭容國指曾有客人在他開的餐廳外面非法泊車：「負責代客泊車的人見到非法泊車的車輛，就過去說『泊在這裏會被抄牌的，請找代客泊車的吧』，但客人卻說『被抄牌也沒關係』，然後直接進入食店。」



鄭容國指是第一次見到這樣的客人，看到他直接把車泊在餐廳門外，令他也感到很荒唐，而該客人更向他說「會有七個人來，準備好位置吧。」鄭容國回想當時有兩名化妝師及兩名經理人落車，準備好食物後就見到BLACK PINK的Jennie進來，而主持裵成載就講笑說：「我也是她的粉絲，不要借機會為自己餐廳宣傳啊！」



而不少聽眾及網民都批評經理人違例泊車，即使車上載着Jennie，亦不聽勸諭胡亂泊車，而YG因為一向麻煩多多，Big Bang成員T.O.P和勝利就先後捲入吸毒案及夜店風波，有網民就嘲諷指：「果然是YG出身，連經理人都特別麻煩！」