師兄圭賢完成兵役　Xiumin今午低調入伍

韓國人氣男團EXO的29歲成員Xiumin今日入伍，是隊中首名參軍的成員，他今午進入江原道的新兵訓練所，接受基礎軍事訓練後，將以現役陸軍身份服役，所屬的SM事務所表示為尊重Xiumin的意願，不會公開入伍的地點和時間，亦不會另外進行送別活動，不過他今午進入訓練所時，仍有大批粉絲在門外目送，據指Xiumin乘坐的黑色座駕在訓練所外停了5至6分鐘，但他未有落車同粉絲打招呼，車輛之後直駛進軍營內。



而Xiumin昨日除在Instagram上載平頭裝的自拍照外，亦公開多張之前旅行時拍下的照片及多張自拍照，並留言道：「你是我繼續前行的所有理由」、「再留多幾張，暫時再見啦」，而隊友燦烈與世勛就分別在評論留下喊喊及心心表情，伯賢就大讚Xiumin型仔，叫他要健康歸來。



至於同門師兄Super Junior（SJ）的31歲成員圭賢將於今午退伍，以社會服務要員身份服役的他將於韓國時間今日傍晚6點在首爾城北視障福利中心下班，他是SJ最後一名完成兵役的成員，他日前在社交網透露退伍當日不會舉行跟大家見面的活動：「很感謝大家等了我兩年，但在退伍那天應該不能跟大家打招呼，可能會有人想專程來到看我，但真的很抱歉，我們準備了很多，希望在演出場地或電視與你們見面，雖然是很有意義的日子，但我希望安靜地結束，希望大家理解。」



而SJ隊長利特今早透過Instagram祝賀圭賢退伍：「圭賢啊，辛苦了，現在要留多一個位置了，Super Junior的兵役全部解決了，花了差不多10年，成功，Super Junior的回歸不知道會在2019年的甚麼時候，但是很期待，圭賢啊，你有很多事要做，GO！」而東海與希澈亦透過社交網上載與圭賢的合照，祝賀他歸隊。而早前曾有指圭賢獲斟返回節目《黃金漁場》做主持，但今日就有指最終未能成事，而節目《新西遊記》亦正考慮讓圭賢回歸拍攝新一季節目。