爆老公勁貪靚！苟芸慧：成日偷用我啲護膚品

藝人苟芸慧出席護膚品牌活動，她笑言因害怕變成黃面婆而勤於保養美白：「啲人話結咗婚就會變黃面婆，拍戲期間更加要美白，老公都鍾意我比較白雪雪，佢話咁樣有福氣。（會唔會同老公一齊護膚？）佢成日偷用我啲護膚品，其實佢好貪靚㗎！有時佢賽完車皮膚曬傷咗，佢就會偷偷地用我啲嘢幫自己靚仔啲，不過我都欣賞佢依家嘅健康膚色。」



新劇挑戰歌舞



最近她中港兩邊走，忙於在彿山拍攝網劇《快樂520》，她表示劇中角色富有挑戰性：「劇入面我要跳舞唱歌，同埋面對一啲新嘅對手，對我而言，係今年好大嘅挑戰。」早前她與「處女黨」一班姊妹聚會，亦有去探岑麗香的BB：「之前睇相覺得似香香，但見真人就似爸爸多啲，不過好難講，BB每日都變緊，希望佢健健康康，大個係個靚仔。我去到都有抱佢，好緊張，嗰時BB一個幾月仲好軟腍腍，但種感覺好開心興奮。（你係唔係契媽？）佢好似冇講到，不過係唔係契媽都好，都會盡力照顧呢個小朋友。」



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