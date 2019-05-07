有咩問題？軒仔低成本Cosplay惡搞祖兒

歌手張敬軒（軒仔）在網上惡搞扮天后容祖兒，化身「冤枉娛樂」新人「火龍果」，惡搞演唱會《Pretty Crazy》變《Pretty Hungry》，不過軒仔就冇飛去韓國拍，反而重點係玩佢至愛嘅「Low Cost Cosplay」。



喺《Pretty Hungry》MV中有四個造型，軒仔話最愛嘅係一套用膠袋堆砌而成嘅服裝：「雖然膠袋唔環保，但係我哋其實可以將佢廢物利用，好似呢套膠袋衫咁，造出嚟之後，其實真係靚㗎喎，我覺得呢套衫真係好出色。」



另一個零食造型係為軒仔度身訂造，原來因為唱片公司團隊同事覺得佢太為食，所以除咗將歌詞改為「Pretty Hungry」，更特登為佢做咗一個零食背囊，軒仔笑住話：「同事真係好有心，背囊上面全部都係我鍾意嘅零食，當中有我平時半夜直播食嘅，不過我覺得個背囊太靚啦，真係唔捨得食，所以決定之後將背囊送畀歌迷。」



至於點解鍾意玩「Low Cost Cosplay」？軒仔認為咁樣先係二次創作嘅精髓：「咁樣先體現出低成本製作出嚟嘅作品都有好嘅效果，同埋更加激發到創意。」



呢個MV一出，除咗吸引一眾網民，藝人泳兒、楊千嬅同鄭希怡等都紛紛留言，而經理人霍汶希（Mani）仲話：「真的跳得不錯。」睇嚟軒仔可以考慮轉型為跳唱歌手行列喎。至於被「致敬」嘅祖兒今朝就喺軒仔IG留言：「何方妖孽，唔好再搞我好朋友，我軒仔以前好乖巧㗎……唔好講咁多啦，一於攞筷子嚟夾佢啲手指，燒啲符水佢飲吧啦。」