做教練操到爆汗！龐景峰預告剃頭演盲和尚

有「騷肌教練」稱號的藝人龐景峰（Andrew）早前應邀出席一個運動健康節，擔任客席教練，吸引不少人士即場跟隨他健身。他在現場教一眾市民如何用自身體重，不靠工具輔助健身，赤膊上陣的他大騷肌肉，他女友當日亦在場，笑言見到男友多女粉絲才是好事，自己「零呷醋」。



熱愛武術與運動的Andrew更在維園免費教班，每星期都有數十追隨者，他說：「今年首次做教練，真係冇諗過竟然有200幾人跟我一齊Keep Fit做運動，真係好開心，最感恩就係啱啱同大家上完兩小時課程，就突然落大雨，後來變黃雨，認真好彩，起碼冇浪費心機。」當日所見他操到爆汗，非常落力教導一眾熱愛健康的參加者。



工作方面，Andrew透露要部署下月推出唱片，又剛接到新劇到橫店拍攝，將會剃頭演一位盲和尚，直言不能偷懶：「好期待今次喺角色上有新鮮感，不過我要喺剃頭前先為唱片做宣傳，完成自己多年夢想。」



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