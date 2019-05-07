門票單日售罄　澳州才子Troye港騷現彩虹旗海

23歲澳洲人氣歌手Troye Sivan昨晚於亞博Hall 10舉行《The Bloom Tour》巡唱香港場，近8000張門票於公售當日火速售罄，大批粉絲一早到場霸位，不少人更買埋彩虹旗為已經出櫃的Troye送上支持！他於晚上8時準時開騷，一現身即引來全場尖叫，接連唱出《Seventeen》與《Bloom》等歌曲，除了跟香港粉絲打招呼，他見到現場咁多粉絲，感動表示成世都無見過咁癲嘅場面，興奮多謝大家！



而Troye見到全場不少人揮彩虹旗，亦再大方分享出櫃經歷，表示：「當時感覺係完全自由同解放，對自己嘅決定好驕傲。」演唱會中段他換上透視上衣唱出《Bite》及《1999》等Hit歌，邊唱邊自摸唱跳，意態撩人，粉絲密密尖叫！Troye全晚更勁冧粉絲，一時擔心粉絲出於企位又逼又興奮唱跳會好辛苦，叫大家有感不妥就於胸前打交叉手勢，待工作人員幫忙，一時就過粉絲送上的巨型彩虹旗，大讚是他見過最正的，仲話要Keep住放睡房！



Troye埋尾又表示非常喜歡香港，承諾一定再來港開騷，希望所有現場的粉絲到時可以帶住一樣的熱情再支持他，他最後以《Youth》及《My My My!》兩首大熱歌曲作結，更於騷後再走到後排觀眾的位置與他們道別！

