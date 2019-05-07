讚周潤發似爸爸！林明禎望合作勤練廣東話

「大馬女神」林明禎今日旋風一日到港參加活動，配合主題身穿A.I.裝束，本應被安排跟活動勝出者乘坐直升機暢遊維港，但因天氣關係未能成行，明禎亦大叫可惜：「之前在馬來西亞有坐過（直升機），沒有在香港坐過，他們說可以在空中看整個香港，希望下次希機會。」



講到之前跟「吹神」陳奕迅（Eason）一齊拍廣告，明禎怕醜話見到Eason好緊張：「但一Action就不能多想，Eason很熱情，會跟我、工作人員聊天，讓我很快就能進入狀況。（有唱歌給你聽？）有！他有清唱幾句《我們》，從此以後我就很喜歡這首歌。」她透露最近勤於練習廣東話，希望有日可以同偶像周潤發合作：「覺得他很Man，有爸爸的感覺、有氣場、有安全感，從小到大就有看的他戲。（怎樣去學廣東話？）朋友教我去Rap，將對白唸成Rap的方式，也有看香港電視劇。（之後想出廣東Rap歌？）試試看！」



提到前男友張軒睿近期跟台灣女子組合S.H.E的成員任家萱（Selina）於內地真人騷節目「拍拖」，問到明禎可有留意節目時，她身旁的工作人員即跳出打斷訪問指不談其他人。