金沙朗復活變朴寶英　安孝燮變靚仔自high

曾拍人氣韓劇《大力女子都奉順》及《Oh我的鬼神君》的韓國女星朴寶英，與小鮮肉新生代男演員安孝燮合拍的tvN新劇《深淵》（Abyss），劇集昨晚首播，亦登陸「黃Viu煲劇平台」，讓觀眾免費追看。



劇集講述絕世美女檢察官與歷代級醜男，通過神秘的「靈魂復甦珠」重生後，改變成與之前完全不同面貌的人，復活成平凡女和花美男，關於人生和愛情都重啟的故事。而第一集講到醜男男主角因自己的樣貌而被另一半悔婚，決定跳樓自殺，雖然跳下去的瞬間因為畏高而後悔，但卻突然被外來的陰間使者船撞擊，間接導致死亡，而由徐仁國及鄭素敏客串飾演的陰間使者，為了彌補失誤，決定用「靈魂復甦珠」讓男主角死而復生，而男主角復活後，就變成超級靚仔的安孝燮，醜男見到自己變成靚仔，令他相當滿意。



而金莎朗飾演的美女刑警就被殺害，但就被兒時好友安孝燮救活，復活後變成普通女生朴寶英，二人因為同樣在復活後變樣而未能認出對方，觀眾都很好奇他們重遇後會發生甚麼事，而朴寶英與安孝燮的身高相差29厘米，是「最萌身高差」！



「黃Viu煲劇平台」每逢星期一、二深夜將最新一集的中文字幕版《深淵》（Abyss）上架，該劇迷可緊貼韓國進度。