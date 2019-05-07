周家蔚搵姊妹開伙　姚樂怡自爆被「鹹豬手」

藝人周家蔚主持的ViuTV節目《友枱VIP》邀請了好姊妹「七魔女」成員文頌嫻（Annie）、姚樂怡、梁靖琪（Toby）及鍾麗淇（Margaret）擔任嘉賓。周家蔚特別炮製一頓韓式料理，並出動私伙鰹魚湯包淆製海鮮辣豆腐湯答謝。姊妹互笠高帽大讚對方廚藝了得，Toby又透露Margaret老公整薄餅非常好吃，Annie立刻表示她未曾嘗試過其手藝：「點解你（Margaret）唔話我知，我個女Jamie好鍾意食pizza！」



姚樂怡又大爆周家蔚飲酒後會含情脈脈地看着她，把她當成愛人一樣，眾人即反指樂怡每次都以駕車為由不喝酒，所以才留意到家蔚這舉動。她們又投訴姚樂怡專門拍下她們酒後失儀行為。樂怡則解釋是她一番好意，想姊妹們知道自己喝酒後的模樣，以作警惕之用。



此外，「七魔女」又談到可有被男藝人「抽水」，她們坦言有類似經歷，姚樂怡更分享她擊退「鹹豬手」的招數，她笑說：「舊時拍劇有個老前輩傾偈嗰時會有意無意咁摸身摸勢，我咪笑住同佢講：『唔好Body Check我啦老爺！』之後有場戲見到佢，佢又想摸我，我就再講：『你又Body Check呀？』佢呢次就知我話緊佢，以後唔敢亂嚟。」