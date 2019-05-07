黃金組合！薛家燕見到張智霖　感冒都好番

藝人薛家燕最近再度擔任奶粉擔任代言，她更與張智霖（Chilam）一起拍廣告延續19年前的無綫劇集《十月初五的月光》母子情。拍攝當日薛家燕患了感冒，不過未有影響拍攝進度，更獲Chilam大讚有活力有默契，她說：「好開心同Chilam拍呢個廣告，好得意，全隊人都感覺好Fresh！係佢帶住我，好有活力，拍咗呢個廣告之後好有活力，我哋真係拍得好快，一埋位大家就好似知道點做，好開心可以早收工。」



Chilam則指拍廣告要多謝對方：「我幫家燕姐做咗演唱會嘉賓後，就帶挈我突然間有個工作，多謝家燕姐。」薛家燕即說：「好得意㗎，我哋喺台上嘅演出，畀人有親切感，因為大家有睇《十月初五的月光》，所以一出場就好墟冚，個個觀眾反應好勁，呢個廣告客戶睇到就覺得係一個好好嘅組合。」



問到兩人酬勞可有加碼？薛家燕說：「酬勞滿意啦！好滿意搵多個好拍檔，我哋做一個廣告宣傳，最想得到個效應，呢個效應係得到Chilam嘅火花出嚟，係好好嘅黃金組合。」Chilam笑說：「同家燕姐拍廣告，唔使錢都嚟啦！」患有感冒的薛家燕笑謂見到Chilam已藥到病除，大讚他是一顆良藥。



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