張振朗中孖寶施嬅翻頭嫁　心穎世紀跣局燒半億

黃心穎姣擒許志安,全城食足花生咁多日,始終未等到佢現身交代,公開道歉。成堆蘇州屎要無綫慢慢執嘅黃小姐就輕鬆嘞,拍拍籮柚,一走了之。執屎唔緊要,問題係黃小姐由頭到尾都係A字膊,卸得就卸,繼續任性!據知情人士爆料,原來爆煲當日,無綫已經同黃小姐提出兩個方案,一係搞個記者會公開道歉,一係接受《東張西望》訪問剖白認錯,點知佢全部Reject,仲要自行喺社交網發文道歉,做埋過街老鼠潛逃美國,以上全部冇預先通知公司,自把自為。



跪地認錯叩穿頭



三歲細路都曉嘅道理:「錯就要認,打要企定。」安叔許志安就算個人壞咗,起碼知道乜嘢叫禮義廉,肯企出嚟承擔面對。黃小姐呢?以為求其寫百零二百字、講幾句「對不起」就了事,冇好好哋坐低同公司傾點善後。唔係一句情緒受困擾就大晒,當日咁有勇氣啜摸攬壓人夫,主動埋身睇騷捧場又做Gym,就連大婆都做埋Friend,做小三做得咁聰明,冇理由咁冇智慧唔識收科!又唔係拉去金紫荊廣場公審,頂多喺酒店Book間房對住過百傳媒交代吓啫!好好醜醜,一哭二鬧三認衰,好過成世抬唔起頭做人。講真名人明星偷食Case多不勝數,唔識收科都可以翻案抄吓橋吖!甚至有人當場斷正,明知上晒鏡,情願用成卷廁紙蒙面玩「你睇我唔到」,淨係呢個掩耳盜鈴嘅最佳示範,都笑到有腹肌啦!



網民發起聯署行動要求無綫同黃心穎解約,炒佢,於事無補,唔炒佢,又冇嘢畀佢做,唔通笠住個罩扮Buddy 咩!就算佢攞正牌食住條水做無綫御用小三,拍番部《我係潘金蓮》,咁Simon西門慶呢個角色邊個做?唔通搵Simon任達華,又或搵番豹哥單立文雄風再現,江湖出鞘?不如睇「翻版安心」杜德偉同蔡一智好過啦!要佢退出娛樂圈,對佢嚟講係最低消費,至弊累人累物累街坊, 要全世界幫佢找數,未計馬國明個心理陰影面積有幾大, 集體受靶損失金額至少半億,呢鋪真係世紀大「跣」局, 東南西北百家姓十二生肖包括龔嘉欣、陳煒、黎諾懿、劉佩玥、洪永城、湯洛雯等超過100人都畀佢跣到攤攤腰,有口痕友話分分鐘影響埋無綫業績喎!如果黃心穎要向受影響嘅人逐個叩頭跪地道歉,應該叩到穿頭,跪到腳跛都搞唔掂!



鍾景輝想抖冇咁易



黃心穎參演嘅劇集同節目一係抽起、一係重拍,少部劇就賺少一筆講緊係過千萬嘅廣告費,有份拍嘅藝人又少咗曝光機會,直接影響收入、人氣同上位,真係阻人發達,下句係乜?明啦!最慘烈梗係張振朗十年嚟捱生捱死,等到擔正做男一時,點知孖寶派彩,兩部劇《牛下女高音》同《堅離地愛堅離地》咁啱拍住黃小姐!搞到變倉底貨男一,想攞視帝都少咗機會!



為收拾殘局,無綫無啦啦使多超過一千萬重拍《法證先鋒IV》,劇集有得見街當然好,但係影響晒所有人嘅計劃,無端端要再抽時間冇得搵銀焗住重拍, 唔怪得傳有份拍嘅黃浩然爆晒粗啦!好似李施嬅明明執晒包袱離開無綫,又要「翻頭嫁」拍過。而《牛》劇宣布要重拍,張振朗咁後生,就話去完個旅行開得工啫,難為戲劇大師鍾景輝,諗住《牛》劇係暫別電視圈之作,點知冇得抖,82歲咁大年紀再重拍,體力大考驗!



形象全毀,誠信破產,睇嚟短期內,娛樂圈容不下黃小姐了, 正如佢偷食時嗰句:「So sad」!條條大路通羅馬,以佢滿口英文,作風開放洋化,有腦有學位又有手段,橫掂去開美國讀演藝課程,當地傳媒又有報道,佢大可食住個勢,搞番個偷食攻略真人騷《Wong can eat, You can eat》,可能喺荷里活撈得掂,凱旋歸來!