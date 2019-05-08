張振朗中孖寶施嬅翻頭嫁　心穎世紀跣局燒半億

黃心穎姣擒許志安，全城食足花生咁多日，始終未等到佢現身交代，公開道歉。成堆蘇州屎要無綫慢慢執嘅黃小姐就輕鬆嘞，拍拍籮柚，一走了之。執屎唔緊要，問題係黃小姐由頭到尾都係A字膊，卸得就卸，繼續任性！據知情人士爆料，原來爆煲當日，無綫已經同黃小姐提出兩個方案，一係搞個記者會公開道歉，一係接受《東張西望》訪問剖白認錯，點知佢全部Reject，仲要自行喺社交網發文道歉，做埋過街老鼠潛逃美國，以上全部冇預先通知公司，自把自為。



跪地認錯叩穿頭



三歲細路都曉嘅道理：「錯就要認，打要企定。」安叔許志安就算個人壞咗，起碼知道乜嘢叫禮義廉，肯企出嚟承擔面對。黃小姐呢？以為求其寫百零二百字、講幾句「對不起」就了事，冇好好哋坐低同公司傾點善後。唔係一句情緒受困擾就大晒，當日咁有勇氣啜摸攬壓人夫，主動埋身睇騷捧場又做Gym，就連大婆都做埋Friend，做小三做得咁聰明，冇理由咁冇智慧唔識收科！又唔係拉去金紫荊廣場公審，頂多喺酒店Book間房對住過百傳媒交代吓啫！好好醜醜，一哭二鬧三認衰，好過成世抬唔起頭做人。講真名人明星偷食Case多不勝數，唔識收科都可以翻案抄吓橋吖！甚至有人當場斷正，明知上晒鏡，情願用成卷廁紙蒙面玩「你睇我唔到」，淨係呢個掩耳盜鈴嘅最佳示範，都笑到有腹肌啦！



網民發起聯署行動要求無綫同黃心穎解約，炒佢，於事無補，唔炒佢，又冇嘢畀佢做，唔通笠住個罩扮Buddy 咩！就算佢攞正牌食住條水做無綫御用小三，拍番部《我係潘金蓮》，咁Simon西門慶呢個角色邊個做？唔通搵Simon任達華，又或搵番豹哥單立文雄風再現，江湖出鞘？不如睇「翻版安心」杜德偉同蔡一智好過啦！要佢退出娛樂圈，對佢嚟講係最低消費，至弊累人累物累街坊， 要全世界幫佢找數，未計馬國明個心理陰影面積有幾大， 集體受靶損失金額至少半億，呢鋪真係世紀大「跣」局， 東南西北百家姓十二生肖包括龔嘉欣、陳煒、黎諾懿、劉佩玥、洪永城、湯洛雯等超過100人都畀佢跣到攤攤腰，有口痕友話分分鐘影響埋無綫業績喎！如果黃心穎要向受影響嘅人逐個叩頭跪地道歉，應該叩到穿頭，跪到腳跛都搞唔掂！



鍾景輝想抖冇咁易



黃心穎參演嘅劇集同節目一係抽起、一係重拍，少部劇就賺少一筆講緊係過千萬嘅廣告費，有份拍嘅藝人又少咗曝光機會，直接影響收入、人氣同上位，真係阻人發達，下句係乜？明啦！最慘烈梗係張振朗十年嚟捱生捱死，等到擔正做男一時，點知孖寶派彩，兩部劇《牛下女高音》同《堅離地愛堅離地》咁啱拍住黃小姐！搞到變倉底貨男一，想攞視帝都少咗機會！



為收拾殘局，無綫無啦啦使多超過一千萬重拍《法證先鋒IV》，劇集有得見街當然好，但係影響晒所有人嘅計劃，無端端要再抽時間冇得搵銀焗住重拍， 唔怪得傳有份拍嘅黃浩然爆晒粗啦！好似李施嬅明明執晒包袱離開無綫，又要「翻頭嫁」拍過。而《牛》劇宣布要重拍，張振朗咁後生，就話去完個旅行開得工啫，難為戲劇大師鍾景輝，諗住《牛》劇係暫別電視圈之作，點知冇得抖，82歲咁大年紀再重拍，體力大考驗！



形象全毀，誠信破產，睇嚟短期內，娛樂圈容不下黃小姐了， 正如佢偷食時嗰句：「So sad」！條條大路通羅馬，以佢滿口英文，作風開放洋化，有腦有學位又有手段，橫掂去開美國讀演藝課程，當地傳媒又有報道，佢大可食住個勢，搞番個偷食攻略真人騷《Wong can eat, You can eat》，可能喺荷里活撈得掂，凱旋歸來！