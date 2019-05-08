盼老師從英國來港睇騷　林子祥喊到乾晒

殿堂級歌手林子祥（阿Lam）一連五場的紅館騷《LAMUSICAL2019演唱會》昨晚尾場，依舊全場爆滿！身為藝術總監的太太葉蒨文（沙麗）繼續緊守於控制台。另外更獲薛家燕、彭羚及老公林海峰、毛舜筠及老公區丁平、周慧敏、林建名、蔣怡、蔡一智、莫文蔚及媽媽、李蕙敏、盧冠廷及太太唐書琛、陳敏芝等到場打氣，認真高朋滿座！



以一身Casual Look現身的阿Lam唱畢《仍然記得個一次》就向觀眾打招呼，笑言要大聲啲講「多謝」：「我講嘢就係咁，啲人問點解會有氣唱歌，我咁唱歌先有氣，冇辦法，人就係咁！」引來全場爆笑！當阿Lam講到：「咁多年都係畀最真嘅大家，唔好扮嘢！」已不禁哽咽起來，獲Fans拍手鼓勵！



首場已預告會邀請逾80歲的英國老師上台的阿Lam，果然講得出做得到！並大讚老師好少對他發惡，最深刻一次是教他人生大道理，憶述期間再度落淚：「佢話永遠都係諗人哋先，唔好諗自己，我記到依家！」



老師打氣：Good Show



隨即由阿Lam胞弟攙扶老師上台，阿Lam跟老師即場來個愛的抱抱，場面極為溫馨！老師先用廣東話向在場Fans打招呼「大家好」，然後表示阿Lam及其胞弟是他的第一批學生，亦是最好的學生，對於可以與二人一齊站在紅館舞台上感到好驕傲。期後三人一齊於台上欣賞由阿Lam於英國拍攝的短片，最後老師臨離開舞台前向阿Lam講「Good Show」打氣！



及後創作總監鄭丹瑞攞住紙巾上台對阿Lam笑說：「慳啲使，因為你用大咗。」阿Lam則自嘲這幾晚都哭乾了，相當爆笑！