沙麗做到發燒唔敢講　阿Lam：有佢慳番啖氣

完成5場紅館騷《LAMUSICAL2019演唱會》的林子祥（阿Lam），昨晚騷後舉行祝捷會，擔任創作總監的鄭丹瑞宣布阿Lam會舉行巡迴演出，地點包括佛山、澳門、深圳及廣州。期後阿Lam與太太葉蒨文（沙麗）一同受訪，講到阿Lam變成「大喊包」，他解釋對歌曲好有感情：「我唔淨係覺得表演，好似睇緊戲咁好投入。」沙麗取笑老公每首歌都忍唔住淚水。



於Encore環節衝上台的沙麗表示因為個唱去到最後一日，見阿Lam與眾人由零開始策劃演唱會非常感動，直認太重感情：「到呢個年紀係咁㗎啦！睇到佢哋種呢棵『樹』，最後變咗一棵好大嘅『Beautiful Tree』，呢棵『樹』永遠喺大家嘅記憶入面唔會忘記，當中有血汗淚，真係太感動！全部人都花盡心力，由開始到最尾愈嚟愈投入，依家呢個世界需要好多愛，希望可以散發出去。」



阿Lam指太太於原先構思初期並不知道發生甚麼事，但投入後就每件事都想參與：「你哋知我講嘢幾少，好多嘢佢知我講咩，我都唔使再出聲，可以慳番啖氣！」講到巡演部分，阿Lam透露5月25日正式開始，首站將於佛山。



開會攰到瞌眼瞓



問沙麗可有計劃開個唱？她坦言沒有多想，暫時只想集中做好之後的巡演：「雖然係我幫佢手，但我覺得自己都好似開咗好多場騷咁，開1場就好似等於3、4場咁！」由於為了不讓阿Lam擔心，沙麗隱瞞曾經發燒，吃了退燒藥便繼續做，阿Lam即搞笑問：「愛到發燒？」沙麗冧爆秒回：「都OK喎！」



沙麗又坦言今次開騷有好多歌都唔識，阿Lam即說：「因為你未出世嘛！」兩公婆一唱一和好冤氣！沙麗再爆開騷前每日都開會，甚至開到上屋企：「冇地方去，日日都開到12點、1點，阿Lam直頭開到瞌眼瞓！」



