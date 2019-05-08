東方日報C1：GaGa晒16分鐘脫衣騷搶Fo

有「時裝界奧斯卡」之稱的《大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》（Met Gala）前日於紐約舉行，名人紅星絞盡腦汁鬥妖鬥誇鬥出位，身家合共逾50億港元的兩大富婆Lady GaGa 及Katy Perry分別即席上演長達16分鐘的脫衣騷及扮人肉水晶燈。而坐擁身家比她們高幾班、達78億港元的Kylie Jenner最慘情，孖住家姐以紫加橙羽毛裝上 陣，被網民笑「最有米 人妖」！



要踏入Met Gala門檻，如非有贊助，最低消費單是 門票每張已高達約27萬港元，至於「包枱」則索價約156萬至234萬港元，難怪現身的全是非富則貴名人明星，當中包括身家約27.3億港元的Katy Perry、坐擁約23.4億港元的「百變天后」Lady GaGa，以及憑約78億港元身家打入福布斯「美國60位富有白手興家女性」排行榜的真人騷女星Kylie Jenner。



有錢都要有勢，由於今年Met Gala主題為「Camp：Notes on Fashion」，所以各人都以極誇張的裝扮登場。其中與One Direction成員Harry Styles等擔任活動聯合主席的Lady GaGa最為落力，行粉紅地氈時猶如上演脫衣騷，首先以桃紅色裙配價值高達1,200萬港元的Tiffany & Co.珠寶首飾現身，邊行邊逐件剝，由桃紅色裙、黑色禮服、紅色吊帶裙，最後剝剩內 衣褲加魚網絲襪，全程玩足16分鐘，應該是史上最長的粉紅地氈Solo！



Kylie羽毛裝被笑似人妖



另一樂壇天后Katy Perry則出錢又「出力」，化身「人肉 水晶燈」的她頭頂一台燈，裙襬又是一台燈，卻吃力不討好，惹來網民取笑跟動畫《美女與野獸》的燭台角色「盧米 亞」一樣！但最無奈要數孖住家姐Kendall Jenner出席的Kylie，兩姊妹分別以橙、紫羽毛晚裝上陣，卻被當地傳媒及網民狂笑，指她們似足《仙履奇緣》中潑辣又想釣金龜的姊妹花，打扮跟人妖無異，更被笑為「最有米人妖」！二人跟 以發光裙化身「灰姑娘」，並學足原著在現場留下「玻璃鞋」 的「蜘蛛女」Zendaya，相映成趣。



Cardi B與Nicki鬥長



鬥浮誇搶fo的紅星一籮籮，同時盡集冤家，去年開大片打交的兩大天后Cardi B及Nicki Minaj竟然齊向徐小鳳致敬，同以裙襬超長的晚裝裙現身，Cardi更被取笑自備「私伙」地氈。而多對蜜運或過氣情侶亦成為焦點，「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）與兩位舊愛Rita Ora與愛瑪史東（Emma Stone）同場出現，場面尷尬，而新婚的Joe Jonas、男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）、珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等都偕另 一半放閃，姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）與影星男友占美霍士（Jamie Foxx）更首次以情侶姿態亮相。



最「模」厘頭



話明係「時裝界奧斯卡」，又點少得模特兒參與！不少當紮索模都性感打扮現身， 其中Emily Ratajkowski以火辣服飾上陣，加上其「雙翼齊飛」的頭飾又誇又搶鏡！有內地網友指其頭飾與蔡卓妍早年於《齊天大聖孫悟空》劇中飾演「紫蘭」的髮飾勁似。



不過打扮最無厘頭的絕對要數「粗眉模」Cara Delevingne，她以彩虹透視迷你裙配以插滿假牙、假眼、香蕉及 荷包蛋的「無厘頭飾」成功搶鏡。至於人氣索模姊妹花Gigi Hadid、Bella Hadid、英國索模Rosie Huntington-Whiteley及俄羅斯索模伊蓮娜（Irina Shayk）等亦各 師各法露肉出位。



Ezra謝勒鬥怪雞



除了女星鬥出位，男星都勁有時尚觸覺憑奇招「突圍」，兩大超英片男星同場交手！打扮出名有玩味的「閃電俠」Ezra Miller身穿鑲上 閃飾的服裝，搽晒指甲油並戴着面具到場，一放下面具就大晒面上多眼妝，真假難分，睇到人視覺錯亂，怪雞又搶Fo！



至於「小丑」謝勒力圖 （Jared Leto）則手持與自己像真度極高的假人頭行粉紅地氈，更周圍借「自己個頭」給同場其他名人玩。至於扮法老王的舞台男星Billy Porter由多個大隻佬抬入場，而今年有份做聯合主席的人氣歌手Harry Styles，以黑色透視裝上陣亦見養眼，粉絲紛紛於社交網瘋傳其造型。



華人撐場



由全亞裔演員出演的荷里活電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）去年叫好叫座，幾位主角都人氣飆升，女星吳恬敏、陳靜（Gemma Chan）及Awkwafina昨日亦盛裝現身Met Gala，猶如重現電影中的浮誇派對場面，令粉絲大為驚喜。



現場還有其他華裔藝人撐場，包括以繡上孔雀圖案服飾示人的李宇春和首度獲邀出席的韓團EXO內地成員張藝興（Lay）。至於揚名國際的內地名模劉雯已第10度赴會，成為出席Met Gala最多的內地女星，她以一身Sharp爆套裝示人，密實得來有型格。



圖：美聯社、法新社