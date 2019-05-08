【有婆媳糾紛？】劉詩詩被傳患產後抑鬱

內地女星劉詩詩同台灣藝人吳奇隆於2015年結婚，上月底一索得男誕下「豬仔」，大家都好戥佢哋開心，不過有傳劉詩詩生B後患上產後抑鬱，日日以淚洗面，仲指佢可能要休養好長時間先可以再復出拍戲。



消息一出，劉詩詩嘅粉絲都憂心忡忡，亦有網友覺得好疑惑，點解吳奇隆咁錫老婆，生仔都安排佢入住知名醫院最貴嘅病房，呵護備至但就忽略咗劉詩詩嘅情緒呢？有網友推測最大原因係婆媳糾紛，認為吳媽媽性格唔好惹，而呢段時間劉詩詩坐月同佢接觸多咗，自然易生摩擦影響情緒。



不過亦有網友認為未必同其他人有關，因為本身做媽媽嘅壓力已經好大，初生嬰兒又要特別小心照顧，所以令媽媽更易出現精神緊張，同時大家嘅焦點亦會去咗BB度，就忽略咗媽媽嘅心情。而據資料顯示，每五位媽媽，就有一位患上產後抑鬱，所以唔可以掉以輕心。專家亦指屋企人嘅支持有助患者穩定情緒，如果察覺到產後婦女出現疑似徵狀，應盡快求醫。希望劉詩詩喺大家嘅支持下早日重現歡顏啦！



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