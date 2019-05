迪士尼收購路卡斯電影公司後,將《星球大戰》(Star Wars)系列視為金蛋,今年年尾上映《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker)後,系列作品還陸續有來,宣布2022年12月16日、2024年12月20日、以及2026年12月18日將上映三部《星戰》電影。



不過作品詳情未知,有估計是由電視劇《權力遊戲》(Game of Thrones)主創David Benioff與D.B. Weiss執導的新三部曲,也有可能是分化《星戰》粉絲的《星球大戰:最後絕地武士》(Star Wars: The Last Jedi)導演Rian Johnson的新三部曲,或者兩者皆有。