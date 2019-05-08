一個張開眼睛的理由！張紋嘉呼籲放下手機

藝人張紋嘉（Crystal）雖然剛開始修讀攝影課程，但最近她所拍下的影像已於一個名叫「一個張開眼睛的理由」的影展展出。為配合主題，Crystal於自己的圖片庫選出三張相片，她說：「這次我所選的相片，其中兩張都是使用手提電話，因為這是大家現在生活習慣，不過不少人都只習慣當一個低頭族，忽略了真正的張開眼睛意義。其實我覺得真正去感受世界、接觸人，以嗅覺、味覺去感受不同的感受才是切實的張開眼睛。」



除了兩張「習慣低頭」照片做引子，還有一張是捕捉了可愛小妹妹伸手的一刻， Crystal直言這是其作品中的重點，小妹妹伸手到底是想問父母取電話？抑或有其他想法、行動呢？如果不放下電話以眼睛去看，就會錯過這一個可愛又富想像力的畫面。



Crystal表示萬萬沒想到自己可以在相展分享作品與想法，因為當日去讀攝影純粹想對喜愛的事加深認識，雖然在技巧上未成熟，可是漸漸發現以相片說故事的吸引力，所以她十分希望可以繼續吸收攝影知識，並以不同方式或展覽去分享想說的故事。



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