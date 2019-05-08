逆齡似17歲！阿Sa不育遭羞辱唔係女人

藝人林峯、蔡卓妍（阿Sa）主演的網劇《PTU機動部隊》，將於明晚（9日）起、逢周四至周一晚上八時於「黃Viu煲劇平台」播放，首播當晚更會連播三集，甚有進看性，此劇由英皇娛樂和優酷合作打造，初演香港網劇的阿Sa於劇中飾演出身警察世家、正直的PTU女沙展何慧玲，為了演活女警一角，需要長時間戴上假短髮，其短髮Look更被劇組指似足2002年電影《我老婆唔夠秤》中的17歲造型，逆齡生長；另外，她又首次挑戰不育角色，更遭男友羞辱唔係女人！



其實去年阿Sa現身此劇發布會時，曾笑謂其假髮造型，成為一眾演員茶餘飯後的話題：「林峯、方中信同譚耀文都指住我個假髮嚟討論，已經前後修剪過幾次，今日嚟之前都剪過。」她亦無奈表示因為演唱會關係而不能剪短頭髮，更每日戴假髮箍導致脖子痛，認真為網劇付出不少！幸好阿Sa的短髮型象更顯童顏，現年36歲的她，絕對是逆齡代表。



阿Sa近年演技愈趨成熟，亦勇於挑戰不同角色，今次角色因手術導致終生不育，即使獲男友（吳浩康飾）多次求婚，仍不敢奢想婚姻生活，最終向男友坦白「我老婆同阿媽都唔可以做」，即被賤男上身的吳浩康在醫院飯堂內當眾羞辱唔係女人：「嗰日你聽住我阿媽講咩，生一個仔一層樓呀，你唔生仔我邊有樓呀？聽住，依家我飛你，一切我買唔到樓嘅損失，唔該你賠償番畀我！仲有，有男人掂你，都係貪你唔使戴袋咋！」面對雙重女人之痛，真的極考演技！







