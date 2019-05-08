慘死背後！陳志健爆惠英紅窩心親手加血漿

無綫劇集《鐵探》今個星期五播映大結局，劇情正式進入白熱化，惠英紅飾演的Madam Man，不單先後害死兩個仔，殺得性起的她，在昨晚劇情中繼續大開殺戒，Bingo（姜皓文飾）和伍Sir（陳志健Otto飾），亦因她而死於亂槍之下。



劇中身為紅姐忠僕的Otto，臨死前終於棄暗投明，而Otto這場「陣亡」戲，紅姐事前給予他一個暖心小貼士，令他感動不已。他說：「自己中槍倒地嗰幕，紅姐綵排時提醒我落地嗰刻，記住要將手袖位拉出，等落地唔會磨損手掌；又提我中槍後，打穿心臟嘅反應，係先表現呼吸困難，再斷氣。到我中槍倒地後，紅姐仲親手幫我加血漿。其實佢有好多嘢要兼顧，但都有留意到對手每個細微位，所以真係好感謝佢。」



而該場重頭戲，Otto透露其實有不少人中暑，事關拍前下大雨，轉頭出猛太陽，水氣蒸上時感覺有40度高溫，他和姜晧文又剛通宵拍完另一組劇，面對高溫，Otto一面講對白一面感覺已怪怪：「拍完嗰場，唔少人都感覺頭暈，有輕微中暑徵狀。但大家好專業，一心諗住做好件事，特別紅姐同姜皓文仲要講一大段對白加動作戲，最終都順利完成，大家都好滿意。」

