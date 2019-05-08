同高海寧去旅行係苦工！李佳芯：下次撇甩佢

「視后」李佳芯在寶琳出席退休產品活動，正在放假的她剛與高海寧由巴塞隆拿度假返港，兩人因到台灣為劇集《殺手》拍了廿多日外景而熟稔，笑言大家也傻更更，故今次一起去旅行。李佳芯表示：「原本諗住自己一個人靜靜地去旅行，佢話不如跟埋我去，後來因為佢喺巴塞有工作，咁我話不如我跟你去玩啦。」



李佳芯指最難忘是現場欣賞巴塞隆拿對利物浦的歐聯四強賽事，因兩隊球隊她也喜歡，她說：「張飛都要五千幾蚊，女仔買條裙就捨得，估唔到佢又同我癲，原來佢主持過世界盃，都鍾意睇波。」



問到在西班牙可有艷遇發生？李佳芯笑說：「呢啲留番畀高Ling啦，佢每日都會Dress up，我瞓醒唔化妝、唔梳頭就出門口，不過之後都畫番條眉、眼線，有比較都唔可以輸得太盡，都係苦工嚟，所以我決定六月開工前撇甩佢自己再去多次旅行。」講到可有黃心穎的工作需要她接替？李佳芯說：「又冇收到通知，我打後啲劇都係一早計劃好。」



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