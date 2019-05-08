又佗仔？杏兒買定B仔衫：大家估吓

懷有7個月身孕的胡杏兒與名模蔣怡現身超市出席慈善活動。重了廿磅的杏兒，臉和腳也有水腫，肚子亦很大，已有歲半仔仔的她，問到此胎是否佗女？她說：「想大家估吓，生完話你聽，之前話我買男仔衫，其實我買畀工人姐姐，佢預產期同我一樣都係7月。（依家幫你個工人姐姐？）唔係，佢返咗去，真係好神奇。」



仔仔未知自己做哥哥



提到之前有女友人送贈BB女衫給她，暗示生女？杏兒說：「唔係女仔衫，女友送嘅黃色衫都好中性，男仔女仔黃色都可以。」她提到BB性別只有屋企人知，連兒子也未知，她笑說：「佢唔知自己做哥哥，佢會攬、會錫我個肚，但唔知入面有個人，會覺得個肚好得意，會摸吓錫吓，好奇怪我咁大個肚。（教定佢準備做哥哥？）等BB出咗嚟先教。」



6月停工待產



她說之前做過測試，在兒子面前抱鍾嘉欣的BB，發覺兒子在呷醋：「佢呆咗，但冇大喊，佢會覺得點解Daddy抱住另一個，未解釋佢聽，佢唔明，好難解釋個肚。」杏兒又笑說覺得做老二好慘，全部用品都執二攤。



第一胎採自然分娩的她，今胎亦會試自己生，但早排她重看分娩Video時，開始有點恐懼。預計六月才全面停工待產，講笑說：「都要乖乖哋，萬一有事，喺超市生就好大劑。」母親節應該會出街食飯慶祝，免得辛苦奶奶，