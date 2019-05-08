加開六場！祖兒破紀錄開足18場紅館騷

天后容祖兒慶祝入行20周年，將於8月5日開始在紅館舉行《PRETTY CRAZY容祖兒演唱會》，今日舉行記者會並宣布再加開6場，18場場數打破祖兒在紅館個人紀錄，祖兒以黑色白波點的一蝴蝶結Tube-dress造型出現，更專程請來俄羅斯的Brevis Brass Band 為她伴奏。但可惜祖兒身體抱恙聲沙沙，她謂：「今日唔好意思，把聲變咗『𡃁坤』咁。」並自我安慰：「依家病咗先，到演唱會就會完全冇事，會龍精虎猛。」



台上祖兒獲頒一張貼有她60張專輯的成績表，而20年來贏得700個音樂獎項，成香港歌手之冠，她笑言：「最神奇係我仲好年青呀！」她說20年在別人眼中好長，對她而言則像一眨眼便過，這次是第10次紅館個唱，她覺得每一次都是挑戰和考驗，由於今次破紀錄開足18場，祖兒更指要向開過200場的張學友學習，要去平均分配體力。



破例請嘉賓



今次祖兒更有別過往決定請嘉賓，她謂：「今次有新想法，以前自己想霸晒啲時間唔請嘉賓，但今次係20周年，想介紹番同自已喺音樂路上畀火花同靈感嘅前輩、同輩同後輩，一齊分享呢份喜悅。」問會請近日惡搞她，被她稱為「 妖孽」的張敬軒？祖兒笑言：「嗰隻妖孽，我強烈要求佢着番『火龍果』造型嚟。佢事前有問我擔唔擔心影響我，我話你擔心自己先啦，冇晒形象呀，佢話唔介意，佢用咗一晚去拍個惡搞MV，我係好感動。」



台上贊助商送祖兒一份傳承儲蓄年金，司儀笑謂可以傳承給子女，台下的Mani即大嗌：「快啲生啦！」搞到祖兒一臉尷尬說：「今日係演唱會記招，乜講啲咁嘅嘢！」至於祖兒的Tube-dress不時有微微下滑，搞到祖兒不時扯高又按住心口，十分牙煙，事後她都幽自己一默：「同我演唱會一樣好評（平）如潮呀。」

