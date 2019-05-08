大戰兇猛蜘蛛人　張晉隻揪UFC拳王搵命搏

由張晉、劉心悠、鄭嘉穎、鄧麗欣等主演的電影《九龍不敗》將於6月上映，該片演員陣容強盛，除了由張晉孭飛外，更邀得有「蜘蛛人」之稱的UFC拳王Anderson Silva加盟。故事講述張晉飾演的九龍警長在一次調查女警連環兇殺案中遭到兇手陷害身受重傷，未婚妻方寧（鄧麗欣飾）失蹤，此時澳門發生同類事件，張晉為尋妻到澳門暗中調查，竟發現自己與兇手之間有着千絲萬縷的關係……



跟董瑋學到好多嘢



首次來港拍攝電影「蜘蛛人」Anderson Silva第一場戲便是在流浮山警署與張晉大打，除了埋身肉博外，當中一幕張晉被Silva大力壓倒於充滿圖釘的地上，場面驚心動魄。但其實由於Anderson Silva的母語是葡萄牙語，在拍攝時與動作指導及導演溝通有一定困難，不過雙方盡力用英語溝通，務求做到最好。



問Silva對香港動作電影的認識？他直言很喜歡港産功夫片：「我看到董瑋（動作指導）同李小龍的合照，難以置信竟然找我合作，我好幸運有今次機會，他很有經驗，在他身上可以學到好多。」Anderson Silva是16連勝的UFC拳王，他在拍攝時毫不錫身，當中拍攝他在草地斜坡翻滾而下的鏡頭，他看了兩次動作指導的示範便立即親身上陣，十分敬業。



「蜘蛛人」有人情味



在電影中，張晉的主要對手是「蜘蛛人」Anderson Silva，Silva十分感激張晉對他的幫忙：「我好開心可以同張晉合作，之前已經有看過他主演的電影，今次在電影畫面及拍攝角度上，張晉幫了我好多，而且拍對手戲時可以看到他對工作的熱誠與對手的尊重。」而張晉亦對Silva有讚無彈：「Anderson Silva的拳風十分兇猛，但為人好好，同佢角色一樣有好鮮明對比，因為冼力山呢個角色係反派，但同樣係個人情味濃厚嘅人。」