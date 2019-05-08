生肖不宜結婚？李亞鵬新歡坐擁五百億身家

淡出演藝圈從商的大陸男星李亞鵬，跟王菲離婚至今6年，行事變得更加低調，但生活起居仍然備受關注。月前，他被拍到跟一名神似王菲的短髮女子手拖手散步，但當被問及感情事時，他依然封口拒談。不過，好快網友好快就人肉起底了這位女士的身份，她是一名企業家，年約36歲，身高約5呎7吋，與身高6呎、現年47歲的李亞鵬外表十分相襯，而這位女企業家更坐擁超過500億元人民幣（約578億港元）身家。



李亞鵬做生意真係麻麻，但交際手腕卻很了得，他就是在開發房地產時候跟這位女企業家認識，「這位女老總在海外有很多分公司，企業在國外上市，目前這位女老總的身價不低於500億人民幣，由於她條件太好，挑肥揀瘦，30多歲仍然一直單身，認識李亞鵬後，2人相見恨晚。」知情人士還說，由於二人生肖不宜結婚，但適合談戀愛。



突爆離婚原因



有消息指，前段時間兩人還被發現一齊去睇新樓盤，笑容滿面，一臉幸福。雖然李亞鵬之前多次被拍到與不同女子見面，但都是「擦身而過」的冇米粥，如此大方公開亮相還是首次，看來二人的確是戀愛關系。至於李亞鵬本人卻一直沒有正面回應，而其身邊的工作人員亦「不清楚」老闆拍拖一事。



​​​​2017年李亞鵬曾傳出再婚還生了雙胞胎女兒，當時他在節目上否認了傳聞但說：「反正應該會有那麼一天的…」暗示期待再婚，談到曾經6年沒收入，被問：「當時你還要養家餬口，是否有過擔心或是害怕？」李亞鵬秒回：「所以我離婚了。」現場忽然安靜，主持則緩和氣氛說，錢應該不是離婚主因。



另外，有網民認為女企業的身份太誇大，在《福布斯》公布的2018年大陸富豪榜中，身家在500億元人民幣以上的企業家和家族也才21組。