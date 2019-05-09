勁變態！陳煒暗巷虐打溫碧霞　扯髮都未夠

藝人溫碧霞（Irene）、陳煒（煒哥）及「金馬影帝」艾廸合拍英皇新片《墮落花》，題材暴力。昨晚3人現身尖沙咀開工，拍攝Irene被人虐待拖行，以及3人「講數」的戲份。



幾位主角身處暗巷加上下大雨布滿水漬，衞生環境惡劣，不過他們仍投入演出。據悉戲中Irene不時要被扮演警隊高層的煒哥暴力對待，包括掌摑、扯頭髮兼灌水，就連煒哥亦笑指「於心不忍」，反而Irene則鼓勵對手「盡情發揮」﹕「我鼓勵佢大力打落嚟添，咁先有實在及真實感覺，最緊要效果出嚟逼真，我覺得今次個角色好有挑戰性。」



退出娛圈多年的艾廸多年來「四海為家」﹕「受傷之後冇拍戲，去台灣住咗11年及英國1年，依家就喺三藩市定居做貿易，今次返嚟香港5星期，好彩嗰邊都有人幫我處理生意，完成咗泰國外景戲份後，我就會直飛返美國。」他指自從金馬奬50周年站台後，開始有人找自己復出拍戲：「拍咗幾部喇，只係仲未推出啫，過吓戲癮囉。（計劃返嚟發展？）唔會喇，喺嗰邊落地生根，寧願有戲先飛返嚟。」



另外，早前電影造型時，煒哥表示未有機會欣賞過艾廸主演的《邊緣人》，細心的艾廸前晚即向煒哥送上親筆簽名DVD。雖然戲中煒哥要被對方殺死，煒哥仍禁不住笑說：「艾廸哥哥好溫柔，同型男合作好緊張。」艾廸即打趣：「點捨得殺靚女呀？不如改為錫死佢啦。」當煒哥聞得艾廸1973年出道，即驚訝搞笑表示：「嗰年我啱啱出世咋！」令艾廸聞言忍俊不禁。