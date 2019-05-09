千金難買名校網　陳浩民月租14萬住何文田

圈中星級父母不惜為下一代大灑金錢打造安樂窩，除了可入讀心儀學校外，亦有空間讓子女開心成長。



陳浩民

2017年，與太太蔣麗莎、長女陳雅薷、次子陳璟逸、三女陳若嫣與幼女陳熙妏一家六口以月租14萬，由紅磡搬到何文田半山壹號一個面積二千多呎兼有泳池的單位，他透露新居除了方便子女讀書，小朋友可在家中獨享私家泳池。



蔡少芬

先後誕下大女張楚兒及細女張信兒，為方便在市區讀名校的大女，2013年以1,200萬元買入位於九龍站的凱旋門中高層單位。兩年後為女兒有更多活動空間，以2,633萬港元買入元朗爾巒一間面積約1,700呎的雙號屋。



陳豪

與陳茵媺婚後積極造人，誕下長子陳梓燁、次子陳浩鋒及幼女陳凱婷。他去年為長子轉往黃竹坑的新加坡國際學校讀書，遂以約6萬元租出自住的比華利山別墅，一家五口以月租7萬元搬往位於南灣的嘉麟閣，方便兒子上學。



王祖藍

2015年後與李亞男結婚後，積極為生BB做好準備，同年以1.14億元購入位於大埔「逸瓏灣」的近2,809平方呎、連3,174方呎天台的特色戶，更將物業歸老婆名下。2018年，李亞男誕下女兒王天韻，一家三口樂也融融。