東方日報C1：諸葛紫岐換大屋2億進駐半山

名媛諸葛紫岐與Neway太子爺薛嘉麟早前宣布再添豬B，上月在加拿大誕下幼子Andersen。回港坐月的她，近日被目睹與老公四出睇樓，有消息指她心儀一個位於西半山、開價2億的頂樓四千呎Penthouse！積極睇樓之餘，諸葛紫岐不忘湊仔，前日便與老公冒雨抱着未足月的Andersen往中環診所檢查，期間不時為囝囝整理衣衫。



諸葛紫岐（Marie）與薛嘉麟結婚七年，為老公誕下現年5歲的長子薛華韜（Arthur）後，一直希望再為薛家開枝散葉，上月終如願以償，突然宣布已於加拿大誕下細仔Andersen！她透露因吸取上一胎的經驗，避免於過大壓力下生BB，才刻意保密不張揚，產後才公告喜訊。



四千呎相連戶 擁無敵海景



最近已回港坐月的Marie忙於照顧兒子外，原來亦四處物色新居！有人目睹她與老公在經紀陪同下，連日前往港島半山區睇樓，更全部選擇約四千呎的相連單位。地產界消息指她已睇中一個位於西半山、坐擁無敵海景的頂樓四千呎相連特色戶，開價高達約2億港元！看來育有兩子的Marie似乎想換大屋，讓他們有更多的活動空間。



Marie前日又出動，但今次並非睇樓，而是與老公拍拖帶細仔Andersen前往診所檢查。當日大約中午12時，一家三口由司機接載下到達中環，夫婦冒雨下車，薛嘉麟抱着Andersen匆匆步入大廈，戴黑超的Marie則緊隨其後，同行還有一名家傭。一行人於診所逗留約一小時才離開，並到附近的店舖買蛋糕，對兒子照顧有加的Marie不時為囝囝整理衣衫及帽子，只見樣子標致的Andersen全程乖乖睡覺未有扭計。



爭住抱B 輸畀老公



期間，兩夫婦爭住抱BB，當Marie想從老公手上接過兒子時，薛嘉麟卻一臉不願未有放手，她見狀亦忍不住甜甜笑。全程「子」不離手的薛嘉麟，及後與老婆到商場外等車，發現記者時亦表現友善，揮手打招呼，一家三口隨後匆匆上車離開。對於有傳購入2億豪宅，Marie接受訪問時不欲多談，只說：「係有睇樓，但買咗邊度就唔好講喇！」



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