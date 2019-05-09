哈佛學生唔係讀哈佛？范瑋琪否認偽裝學歷

台灣女星范瑋琪（范范）喺2000年出道，數數手指都已經19年，貴為台灣天后級歌手嘅佢，早年就以「哈佛高材生唱作歌手」做朵，雖然講咗咁多年都有網友質疑佢「哈佛學生」嘅身份，原來……范范真係唔係哈佛畢業……



當年范范出道就被冠以「哈佛大學經濟系學生」嘅美名，今日凌晨佢就喺微博澄清學歷嘅質疑，佢直認自己讀嘅係Harvard’s extension school，即哈佛延伸教育學院經濟系學分班，佢強調自己未偽裝學歷，今次講出嚟係因為覺得自己冇必要被網友冷嘲熱諷，仲話會永保初心，努力做音樂。



范范微博原文：「我讀的是Harvard’s extension school，也讀過Pomona College,Scripps and UMass Amherst，我並未偽裝學歷..這些年來，這樣的指控真的讓我很難過..不過坦盪盪的，我忍住不想多說了也懶得辯解..不過，我確實也沒有必要一直被酸民們挖苦冷嘲熱諷..這些年來..太多的酸甜苦辣，我通通吞下了，真心謝謝你們一直如此關心我的學歷，我的人設 我的一切..身為公眾人物 我概括承受一切指教！只希望時間會證明一切，我還是我，透明的我，永保初心，就堅持我最愛的音樂，努力做個對世界有用的人，努力專注在我最愛的音樂世界，其他別無索求。但願，不，但願我永保初心，繼續努力為了愛我的人，為我摯愛的音樂」​