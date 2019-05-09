林峯新劇《PTU機動部隊》　黃Viu搶先睇

「男神」林峯絕迹電視螢幕多年，由他擔正的最新警匪網劇《PTU機動部隊》今晚在黃Viu搶先播。第一次玩「制服誘惑」的他夥拍蔡卓妍化身機動部隊，瞓身在槍林彈雨中談情，Chok爆鬥戲，而1O1O/csl 及Viu升級會員更可以先睹為快。



闊別香港螢光幕5年的林峯，首部網劇《PTU機動部隊》今晚在黃Viu煲劇平台首播。這部長30集的超級網劇警匪片由林峯、蔡卓妍（Sa）主演，其他陣容還有方中信、譚耀文、張繼聰、溫碧霞及林雪等實力派演員。第一集已經有隊員和悍匪在街頭爆發槍戰的場面，又有韓國農民突破警方防線，劇情緊湊有張力，勢必再掀起煲劇熱潮。



阿Sa拍爆破險傷面



該劇是林峯第一部制服時裝劇，也是他入行以來第一次「制服誘惑」，他笑說：「以前淨係拍古裝着制服，時裝劇做過阿Sir，但未試過着制服，所以好開心拍呢個劇，男仔由細到大點都要制服誘惑一次，覺得着制服好型。」而阿Sa是第一次拍電視劇，因要扮演女警，她要戴上短假髮配合造型，在拍攝一場爆破戲時，更被碎片彈落塊面，幸沒有受傷，只是瘀了。



今次劇集以電影配套規格拍攝，林峯與阿Sa透露幕後班底都是合作過的電影人員，由於堅持在港實地拍攝，為了最大程度展現PTU警員真實的生活狀態，選在PTU機動部隊的辦公樓全實景拍攝，劇中也有真正的PTU警員參與演出。據悉為使劇集加強真實性，劇組特別訂製軍裝戲服，用料和顏色都真實還原PTU機動部隊的日常巡邏制服和裝備，製作一絲不苟。



譚耀文「改邪歸正」



劇集講述林峯飾演的警員高家聲任警方臥底成功搗破黑幫後重返警局，跟阿Sa飾演的PTU沙展何慧玲及方中信演的鐵面無私隊長劉建暉為主人公展開故事。三人在PTU雖然有誤會、矛盾與衝突，但在執行任務、面對瞬間生死後，逐漸建立同袍間的友誼和默契。而劇中阿Sa跟林峯、張繼聰會有感情三角關係，方中信和溫碧霞也有感情轇轕。而已有20年沒在港拍劇的譚耀文，笑言今次終於「改邪歸正」演忠角。



《PTU機動部隊》的宣傳片花也率先曝光，有不少鬧市街景槍戰、飛車、爆破、暴動等刺激場口，令觀眾引頸以待。《PTU機動部隊》今晚8時將在黃Viu煲劇平台優先播放， 稍後時間Now TV 及ViuTV都有得睇。