彎身嘔吐疑酒駕？韓智星公路撞死前片段曝光

韓團B.Dolls出身的28歲女星韓智星於本周一凌晨，駕車接載丈夫駛經仁川高速公路途中，突然在公路中間車線停車，更離奇落車，之後被後方的的士及私家車連環撞倒身亡，其夫受查時稱當時想上廁所而着妻子停車，但不清楚為何妻子亦下了車。



今日有韓媒公開事發當天，由其他車主提供的黑盒片段，韓智星打燈後將車停在第二條車線，站在車身後方的一人被推斷為韓智星，當時她正彎下身，另一人則跑向公路旁的圍欄，片段中聽目擊者說：「越過圍欄，另一人在車身後方正在嘔吐！」而原本在第三條線行駛的白色車見到此情況後停下車，後方的士想避開白色車而衝向站在第二條行車線的韓智星，女方被的士撞倒後再被一輛私家車撞倒。



韓智星的丈夫向警方表示事發當時，他在公路附近的花槽小便後，回頭便看見妻子出事，又指不清楚為何妻子會把車停在第二條停車線及因何下車，但從影片所見，他跑向公路旁的圍欄時，韓智星已下了車並站在車身後方，當他越過圍欄那一刻，妻子便已出事，跟他所言在小解後才發現妻子出事的供詞有出入，證明其所言可信性極低。



警方已安排死者進行驗屍，預計兩周後有結果，死者將於明天舉殯。而韓智星的丈夫向警方表示事發當天，他有飲了酒，但沒有看到妻子有否飲酒。警方稱事發後現場沒有發現有嘔吐物的痕跡，並將會調查信用卡紀錄及當天兩夫婦在事發前與甚麼人見面，以及是否有人涉酒駕。