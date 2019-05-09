【娛場】回望十年　羅力威：我係乞人憎

2009年，羅力威參加亞視節目《亞洲星光大道》奪得冠軍，其音樂才華亦令不少觀眾眼前一亮，因而成為一顆耀眼的矚目新星。



不過人紅自然是非多，更出現很多關於他黑面的負面報道，令他的事業遇上阻礙，回想當時，羅力威接受記者李文珊訪問時，亦坦言：「當時嘅我唔太鍾意同採訪我嘅人去Social，總會有人對我感覺唔好，係因為原來我對佢哋嘅感覺都唔好，我又冇去解釋。我都承認我唔經常對人笑，雖然我想討好所有人，但我應該做唔到‥‥‥」



幸好，在最難過的時間，羅力威遇上了太太雨僑，無論事業上或者在心靈上，都無條件扶持他。拍拖七年後，他們在去年三月結束愛情長跑，有情人終成眷屬。而提起太太，羅力威亦相當感性地說：「我喺香港感受唔到有另一個人，可以好似阿僑咁畀到力量我，如果揀工作同埋家庭，我一定會揀家庭行先。」



入行十年，究竟羅力威改變了甚麼？他笑言：「十年前嘅我一定係乞人憎，因為當時我講嘢好尖銳。我冇後悔入亞視，係行啱咗一條好好嘅路，亞視畀到一種好特別嘅存在！雖然呢十年我冇乜特別成就，但我都好有成功感！」如果想知道更多羅力威的心路歷程，那就一定要留意《娛場》。

