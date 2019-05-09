JJ苦追13年周董寫歌搞唔掂　36歲Hebe單身之謎

台灣組合S.H.E係唔少80、90後嘅回憶，自從佢哋單飛後就再冇一齊出歌同合作，Selina（任家萱）專注做主持、Ella（陳嘉樺）就喺戲劇方面發展，剩低Hebe（田馥甄）繼續唱歌。相對於Selina結婚又離婚，Ella已經結婚生子，現年36歲Hebe感情事就相當低調，亦都好少緋聞。Hebe唔係冇人追，只係性格比格冷漠，追求者都畀佢一一拒絕，甚至傳出佢係同性戀。



周董寫歌追求



據知台灣金曲歌王林俊杰（JJ）就曾經苦追13年，為Hebe寫下歌曲《一眼萬年》，更曾喺演唱會上高調表白，但都係打動唔到女神，最終食白果。而台灣另一天王周杰倫（周董）都曾經情傾女神，佢曾係一次訪問中就承認歌曲《白色風車》係為Hebe而寫，但都未能打動其芳心，最終周董情歸昆凌。



性向成疑



近年Hebe性向一直成疑，曾與周董的女助手傳出斷背情，最近佢就係一篇訪問中坦言：「我覺得人要有彈性和包容力，對於生活突如其來的事情，若無法符合自己心意，可以做靈活的調整，要學會放過自己。」對於外界聲音，Hebe說：「當然不能把這些事放在心上，不然我就活不到現在了。如果有人提起或問起，我可能會說出事情的原貌，若沒人關心，沒人問，那就讓事情過去吧！一切真的沒甚麼大不了的。」

