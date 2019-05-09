涉集體迷姦　崔鍾勛結束拘留前審訊雙手被綁

韓團FT Island前成員崔鍾勛涉嫌在勝利與鄭俊英等人的聊天群組內，散布偷拍影片及照片被送檢後，再被揭曾與鄭俊英等人涉集體迷姦案。崔鍾勛涉違反性暴力犯罪處罰等相關法律，警方已同時申請了他及同樣涉案的許某與權某三人的拘留令。



今日上午，崔鍾勛現身首爾地方法院接受拘留前審訊，對於在場傳媒問他是否認罪等，他一概未有回答便進入法院。而他結束約兩個小時的審訊後，雙手被綁被移送離開法院，對於記者提問，僅說了句「對不起！」他將在拘留所等待法院決定是否頒發拘留令。而涉案的權某則是韓國某人氣女團成員的胞兄。



警指勝利涉性交易



至於勝利有份投資的夜店Burning Sun於年初接連爆出暴力、性侵案、毒品交易及勾結警方，他再被揭旗下另一夜店涉嫌逃稅，及涉安排性交易及挪用公款，警方昨日正式申請其拘留令，同樣涉案的女星朴韓屏老公劉仁碩亦同時被警方申請拘留令。



警方今早舉行記者會，指勝利於2015年底招待日本投資客期間，他本人亦曾入住首爾某酒店三天兩夜，除安排性接待外，勝利亦有參與性交易，但警方未有透露他有否與提供性接待的女子發生關係。