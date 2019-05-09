SUGA美國睇職棒　BTS銷量破322萬張破健力士紀錄

韓國天團防彈少年團（BTS）上月12月推出新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》，首周賣出逾213萬張，成為史上最高的首周銷量紀錄，而根據韓國主流銷量榜Gaon Chart的數據，專輯截至今日，已賣出322萬9,032張，打破他們上張專輯《LOVE YOURSELF 結'Answer'》219萬張銷量紀錄，亦是Gaon Chart創榜以來錄得的最高銷量，亦打破韓國的健力士紀錄，至於主打歌《Boy With Luv》亦登上Gaon Chart月間下載榜冠軍。



而BTS日前在美國展開世界巡唱，本月4及5日在美國洛杉磯玫瑰碗舉行演唱會，共招待逾12萬觀眾，他們將於11及12日在芝士哥開騷，而成員亦爭取時間在美國自由活動，其中SUGA就去了美國職棒大聯盟球賽撐韓國國家隊棒球選手柳賢振，柳賢振所屬的洛杉磯道奇以9比0大勝亞特蘭大勇士，SUGA之後透過Twitter上載與柳賢振的合照，祝賀對方的球隊勝出。而BTS昨日亦上載與美國騷靈天王John Legend的合照。

