SUGA美國睇職棒　BTS銷量破322萬張破健力士紀錄

韓國天團防彈少年團(BTS)上月12月推出新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》,首周賣出逾213萬張,成為史上最高的首周銷量紀錄,而根據韓國主流銷量榜Gaon Chart的數據,專輯截至今日,已賣出322萬9,032張,打破他們上張專輯《LOVE YOURSELF 結'Answer'》219萬張銷量紀錄,亦是Gaon Chart創榜以來錄得的最高銷量,亦打破韓國的健力士紀錄,至於主打歌《Boy With Luv》亦登上Gaon Chart月間下載榜冠軍。



而BTS日前在美國展開世界巡唱,本月4及5日在美國洛杉磯玫瑰碗舉行演唱會,共招待逾12萬觀眾,他們將於11及12日在芝士哥開騷,而成員亦爭取時間在美國自由活動,其中SUGA就去了美國職棒大聯盟球賽撐韓國國家隊棒球選手柳賢振,柳賢振所屬的洛杉磯道奇以9比0大勝亞特蘭大勇士,SUGA之後透過Twitter上載與柳賢振的合照,祝賀對方的球隊勝出。而BTS昨日亦上載與美國騷靈天王John Legend的合照。