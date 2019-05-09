甘為謝君豪「下海」　張可頤首演舞台劇

藝人張可頤與謝君豪今日出席舞台劇《但願人長久》的記者會，兩人在劇中飾演夫妻，而君豪更身患絕症，君豪透露以前曾做過男護士，在醫院工作時已面對生老病死。而他對這套舞台劇亦非常熟悉：「1987年呢套劇第一次喺香港演出嘅時候，我係做觀眾，當年仲係學生，睇緊楊英偉演出，我睇到喊，好感動，後來90年代我有份演出呢套劇，但係飾演另一個角色，係做小鮮肉。」



為謝君豪張之珏出山



至於近年減產的可頤稱並非刻意減產，只是人到了某個年紀會有不同選擇，想隨心做自己喜歡的事，問到今次為何能打動她出山？她表示：「導演張之珏搵我演出嘅時候我好驚訝，佢畀咗好多鼓勵我，佢話你可以唔相信自己，但要相信我。我知道呢個劇係每個讀舞台劇嘅演員嘅必修讀，覺得自己好似上咗一課咁。」她坦言今次是首度演出舞台劇，完全沒有經驗，全因張之珏及拍檔謝君豪才答應演出：「我覺得自己未夠資格去做，係導演畀到信心同信任我，佢答應會好似小學生咁湊我。呢個劇對演員係好大排戰，因為有好多層次，如果冇君豪，我唔會接，我同君豪合作過好多次，仲要係一個咁偉大、攞過咁多獎嘅劇本，我冇讀過演藝都有機會做，而且君豪唔係成日返香港演出，一年一次，所以好開心可以合作。之前我已經打畀君豪問功課。佢畀到安全感我。有個咁好嘅演員喺隔籬係一個動力，我唔係本行，要好努力先可以追到佢哋，究竟點先可以喊足十場同摑足十晚。」



謝君豪認有忐忑不安



至於君豪就安慰對方不用擔心，因為有兩個月時間排練：「佢一方面好謙，另一方面又唔係，我同好多冇做舞台劇嘅演員合作過，之前會有好多忐忑不安，但以我經驗，過咗今日圍讀之後就會入大直路。（對你嚟講冇難度？）都唔係，每次都有難度，因為有新對手同新劇本。」可頤笑對方要演得貼地但又能發揮出影帝的光芒絕非易事。