鄭俊弘下月重拍《法證IV》　增肥10磅襯靚湯

歌手陳柏宇（Jason）拍住一對戀人鄭俊弘（Fred）及何雁詩（Stephanie），組隊現身粉嶺香港高爾夫球會參加「盈豐香港女子高爾夫球公開賽頒獎禮」。身為「電燈膽」的Jason笑言已經習慣晒，因為之前私下都有一齊打過波：「我嘅波齡都有4年，但幾年前見過Fred打過一次就冇再見到佢。」Fred就解釋：「打打吓冇再練，打完覺得冇乜興趣。」女友Stephanie「突破盲點」謂：「因為你當時未遇到我⋯呢個波友！」認真冤氣！



問到有20年打波經驗的Stephanie覺得男友抑或Jason球技較好？她老師上身「評價」指前者姿勢方面有天分，而後者則有運氣天分：「雖然Fred玩得4個月，仲係小BB班，但佢哋兩個好夾，試過去旅行打波，佢哋成Pair孖公仔咁！（打波期間會唔會有拗撬？）冇，打波都係鬧自己多。」提到她的腳傷，她坦言都有影響表現，今次更是第一次帶傷上陣：「好多時發力都係集中喺左腳膝頭，會發軟蹄，就好似傷風唱歌一樣。」



問到三人之後可會再一齊參加比賽？Jason搶話：「冇資格參加，或者可以玩業餘興趣比賽。」並表示等愛囡Abigail長大後會教她打高爾夫球：「但自己依家要打多啲先，小朋友學嘢好快，唔想差佢太多。」



至於講到無綫劇集《法證先鋒IV》已落實由湯洛雯（靚湯）取代偷食人夫的黃心穎一角，Fred透露已度期於下個月重拍：「可以再同靚湯合作，我啲頭髮都要留番長啲，都同髮型師溝通咗。（靚湯要減10磅。）係呀，或者我哋全部人增肥10磅，哈哈！」