兩個女鬥甫裸照　王敏德搖頭：好辛苦！

藝人陳百祥（阿叻）及王敏德（Michael）現身粉嶺香港哥爾夫球會參加「盈豐香港女子高爾夫球公開賽頒獎禮」。講到Michael的兩位千金王曼喜和王麗嘉日前分別「派軍糧」大晒Sexy裸體照，他聞言即時搖搖頭話：「Getting worse and worse（情況愈來愈差），其實係有個內衣品牌邀請影相，呢啲相對男人好，但對爸爸就好辛苦！有朋友拎啲相問我係咪我個女，都好尷尬！」不過Michael都並非不開明：「其實都可接受，都好Proud of大家，咁媽媽都係做Model，佢哋好叻都有去巴黎行騷。（媽媽靚啲定阿女靚啲？）兩個Generation（代）都好靚，因為有Good Gene（好好嘅基因）。」



講到Michael與太太馬詩慧剛過結婚27周年，他笑稱自己做了27年的「Good Man」：「兩個女帶咗我哋去跑馬地請食鐵板燒，我就請咗太太飲汽水。」有送禮物？Michael抵死謂：「太太賺咗錢就會入落我戶口，咁我就畀番佢，哈哈！」即被身旁的阿叻笑話是最差版本：「我老婆畀幾多錢我就得幾多錢！」



