James Corden同Chloe Moretz一男一女共處浴室　究竟搞邊科？！

貪靚唔係女人嘅專利，英國搞笑名嘴詹姆士戈登（James Corden）為咗影張靚相，瘋狂到要突擊好友荷里活女星嘉兒莫蕊茲（Chloe Grace Moretz）屋企請教對方，兩個喺浴室嚟個Bare Skin Chat，以整蠱人為樂嘅James又會出咩奇招令Chloe分享佢嘅秘密？



相信大家都有追看日本版Bare Skin Chat，由有村架純聯同「搞怪天后」渡邊直美拍攝嘅短片，勁受年輕人歡迎，全球瀏覽次數高達九千萬。渡邊為咗影靚相突擊架純BB屋企，喺佢浴室搗亂一番，渡邊誇張搞笑嘅演釋，真係令人好難忘。



睇完日本版覺得唔夠喉都唔怕！因為美國版嘅Bare Skin Chat已經係香港陸續上線，場景依然發生喺浴室，主角就變成貪靚名嘴James Corden同「紫天椒」Chloe Moretz。



最新上架嘅頭兩集就講述James影極都影唔到一張靚自拍，即刻打電話畀老友Chloe Moretz求救，搵佢幫拖睇吓點先更有吸引力。話口未完就闖入Chloe屋企，騎劫佢嘅浴室，要Chloe教佢變靚！放緊假嘅Chloe，對住不請自來的James完全冇晒符。見佢咁積極，Chloe都好用心教，但相反James一啲都唔聽話，洗面時亂咁嚟，嬉皮笑臉，動作誇張，搞到Chloe冇眼睇！兩個洗完面之後，Chloe開始分享佢嘅美容秘訣，話只需一枝SK-II神仙水就搞掂。點知James以為神仙水係爽膚水，Chloe解釋一大輪其實係全效嘅護膚精華液，James依然冇厘正經不停質疑Chloe，激到Chloe轉身走人唔理佢。



兩個老友鬼鬼喺浴室互鬥嘴真係好搞笑。美國已經率先推出其餘集數，聽講James同Chloe會係浴室嚟一個面部泡泡浴，又會變裝跳踢躂舞，仲挑戰時下外國超級流行的ASMR短片！想知道呢一切同神仙水有咩關係？記得繼續追睇Bare Skin Chat之後嘅新集數喇！



追看James突擊Chloe屋企 就係為咗學護膚: http://bit.ly/2WeMRVS

James激到女神Chloe轉身走人，最後點收科？ : http://bit.ly/2J8iE73

