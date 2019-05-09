張敬軒一早知Kenny被狂迷纏身：恐怖過我

「獎王」張敬軒（軒仔）今日獲頒兩張金唱片成績，得獎唱片分別是《Dahlia II》及《Senses Inherited》，並即場宣布打破多項紀錄，成績驕人！英皇娛樂集團行政總裁許佩斯為慶祝軒仔獲獎，特意送上一大盒光酥餅作神秘禮物，好讓軒仔兌現之前跟Fans許下隨碟附送光酥餅的惡搞承諾，十分爆笑！



自掏腰包印製限量水晶唱片



軒仔更宣布自掏腰包印製全球限量5隻的《Senses Inherited》水晶唱片，並指稍後會公開拍賣，不扣取成本全數捐贈到慈善機構，以答謝一直支持他的歌迷及回饋社會。問到水晶唱片的製作費用？他表示暫時未知總造價，但單計一隻成本約過萬，認真揼本：「做慈善拍賣個起拍點會低啲，希望有個好價錢。今年預計都會出兩隻碟，就算幾想做網絡紅人，但始終我都係歌手。」



自嘲「火龍果」紅過自己



講到最近多了一個「火龍果」化身，惡搞好友容祖兒新歌MV，他笑稱已被對方「懲罰」：「佢叫我『妖孽』，仲當面摵咗我幾吓。（佢話你犧牲好大，冇晒底線。）唔緊要啦！（驚被分身搶去光環？）都係我嚟，依家多人識『火龍果』、『降兩度』多過張敬軒添，主要都係想多啲人認識自己，近幾年唱片銷量都有增加。」可會以「火龍果」身份現身祖兒演唱會擔任嘉賓？軒仔抵死笑話都可以：「氹吓佢先，但佢好煩，未紅先驕，扮晒嘢！點都好都係想帶歡樂畀大家。」續表示最近跟一班平均年齡24歲的年輕人打造新網上平台，主力sell創意，希望能創造新就業機會。



知Kenny被狂迷硬闖住所樓下



至於講到好友關智斌（Kenny）遭女Fans硬闖住所樓下，曾收Fans的頭髮作禮物的軒仔，坦言分別有聽對方及公司同事提及過：「知咗好耐，仲恐怖過我！我嗰啲都係送禮，但佢係撳佢鐘仔，好得人驚！聽番嚟係個Fans撳晒全幢嘅鐘，如果開咗門畀佢就大件事，直接敲佢門，我有建議過佢報警，同事都Cap晒圖放上網。」又透露已有證據控告該名Fans恐嚇：「佢話唔見佢就會食藥！我覺得同歌迷建立一個良好嘅互動係好，但唔好過分地將藝人生活透過自己想像力融入自己世界，其實都好骨痹，出街都唔知有冇人望住自己，以我所知呢件事已經發生過好幾次，仲曾經喺Kenny屋企樓下等7、8個鐘，身邊都有人被狂迷困擾，但如果佢冇實際嘅傷害，報警都拉唔到佢，都係就咁備案，呢啲都係做Artist嘅無奈地方。」