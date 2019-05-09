舊隊友送別尹智聖　孫東雲義警入伍

韓國男團Highlight的27歲成員孫東雲今年3月以現役兵身份入伍，事務所事前已指孫東雲希望低調入伍，所以不會向外公布他入伍的地點和時間，而早前通過義警考試的他將接受4星期的基礎軍事訓練，並要在警察學校接受2至3星期的教育，之後便會以義務警察身份服役。



而孫東雲昨日透過Twitter上載平頭裝的自拍照，並透過親筆信暫別粉絲：「我們已經一起走了近10年的時間了，你們看到這封信時，就真的是要暫時說再見的時候了，每個瞬間的情感和空氣的觸感都很快就變得模糊，所以難免感到可惜，但時間流逝的同時，也會有新鮮的事找來吧，在即將會變成回憶的日子過去之後，再次見面的日子很快就會到來的吧。」



另外，限定男團Wanna One出身的28歲男歌手尹智聖，將於本月14日入伍，男星洪錫天今日上載尹智聖與前隊友邕聖祐及河成雲在其餐廳聚會時拍下的照片，並留言道：「真是帥氣的孩子們，Wanna One的尹智聖到下同就要去軍隊了，急急趕來見面的弟弟們，人緣好的智聖帶着善良的心，希望他在軍隊裏也過得好，今天是我請客，休假的時候也由我來請吧。」