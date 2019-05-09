恆仔拍咀戲硬晒軚　廖子妤霸氣控制大局

演員廖子妤（Fish）與樂隊ToNick的趙善恆（恆仔）於原創劇 《向西聞記》中合演其中一個單元《台北的港男港女》，分上、下兩集，上集相當sweet，兩人更在情人橋一吻定情，但搞笑地，拍攝吻戲，恆仔比子妤緊張得多，對此他笑說：「自己有啲緊張嘅，好彩Fish係好有經驗嘅演員，經過溝通之後，拍攝時都好順利。」Fish對此則說：「拍錫戲時同恆仔識咗冇耐，唔係好熟，反而太熟先尷尬，會有好多NG，同恆仔唔會，唔熟唔敢太過放肆玩，令到大家NG就唔好啦，但我都有緊張嘅，雖然恆仔入行耐，但可能佢同女演員拍親密戲份比我少好多，佢拍攝之前走過嚟問話不如傾一傾，我就知道佢比我更緊張，咁我就知我可以掌控成件事，我話放心啦，交畀我。」



兩人在上集浪漫滿瀉，但結局卻出人意表，徹底扭轉，戲中的起伏更令恆仔創作了《我們是無法說明的季節》一曲，更成為劇集主題曲，並featuring首次唱歌的Fish，恆仔覺得 她唱得好，但Fish就騰騰震，特別是曾試過現場演唱，表示嚇到傻，她笑說：「我真係好驚！我好鍾意唱歌，但我對自己嘅歌聲同埋現場唱嘅能力好有限，我個人太易緊張，緊張過頭就有好多奇怪情況發生，一係呆咗一係過度興奮，控制唔到自己。」



《向西聞記》在NETFLIX上架一星期，已火速打入熱播區，好評持續上升。