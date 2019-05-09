悲喜人生！高海寧慘到喊　楊明男人最痛

無綫劇集《婚姻合伙人》將於5月13日在翡翠台首播，此劇由潘嘉德監製，並由高海寧、楊明、黃德斌、湯洛雯、陸永、林秀怡、林景程等擔綱演出，高海寧與楊明都是首次擔正第一男、女主角，楊明於劇中飾演朗朝勇一角，是一名大暖男，與高海寧飾演的貝競枝由合作經營劏房到開設地產代理公司，二人最終結成夫婦，成為在公在私的合夥人，朝勇對競枝寵愛，所有事都為她而出發，更不惜替她頂罪入獄。



搣大髀忍笑



高海寧坦言劇中角色是一個悲情人物，因為童年被父親遺棄，覺得金錢才令她有安全感，故不斷努力讀書、賺錢，令自己有好的生活。她說：「雖然佢遭遇係咁悲慘，但表面佢係一個女強人，後生時認識咗楊明呢個超級大暖男，佢整個人生都係為咗我，我亦要融入佢個大家庭，包括同佢媽咪（黃淑儀飾）、舅父（古明華飾）、細佬（陸永飾）、妹妹（湯洛雯飾）相處，因為我習慣一個人，好難融入佢哋世界入面，所以之後發生好多矛盾同事情，我同楊明喺劇中經歷結婚、生女、離婚，到最後反目成仇，個角色起伏相當大。」她笑言拍時要Keep住忍笑，搣自己大髀，因為要與一眾爆笑之人古明華及陸永合作：「個劇情雖然好沉重，但由於我哋以喜劇形式拍攝，所以節奏好明快，佢哋亦都好搞笑。」



難忘感人場面



此外，高海寧表示拍了兩星期後就完全投入角色，當了自己是貝競枝去經歷另一個人生，她認真地說：「我睇劇本睇到喊，我未試過咁樣，媽咪都嚇親問我咩事，有個多星期都要拍喊戲，但太入戲，我唔使點培養就喊得出，好神奇，但我好享受、好滿足。」



而楊明受訪時坦言其中一場帶埋個女搵老婆的戲份很感人，劇情講述他懷疑老婆高海寧與黃德斌有姦情，然後帶埋個女去德斌住的酒店找她，途中即時錄了一條片給高海寧，叫她下來，就當甚麼都沒發生過！這一幕是朗朝勇對貝競枝死心的一幕，一個曾為她坐監的人，對她百般遷就，當刻心情既憤怒又不捨，相當矛盾，楊明形容是「男人最痛」。而劇中亦有場他的母親黃淑儀突然推高海寧落海的一幕，楊明坦言相當搞笑。



湯洛雯激咀黃德斌嗌緊張



劇中湯洛雯（ 靚湯） 飾演的朗朝信既是楊明、陸永的妹妹，但又暗戀有錢地產商黃德斌，性格率直，不太主動，但後期二人真的撻着，更有擁吻場面。靚湯說：「其實之前都拍過接吻戲，但今次同德斌係熱吻，比較激烈，都算係自己幾緊張嘅一場戲，因為要顧及好多情緒。」



至於德斌於劇中被不少女子包圍，既與高海寧有曖昧關係，又與靚湯有一段情。他向來的角色多以嚴肅一面示人，說到此劇以喜劇形式拍攝，他即笑說：「我搞笑都得㗎！電影《逆流大叔》我都係搞笑嘅！」



林秀怡陸永仇人變情人



藝人林秀怡於劇中飾演富家女施嘉露，是黃德斌的女兒，劇中更有花名「露比」，因為愛穿短裙及高踭鞋，所以經常都要露髀、露腿示人。她在劇中與高海寧是好姊妹，與陸永是一對歡喜冤家，由仇人變情人，發生不少笑料，她說：「有一場我浸浴嘅戲，陸永以為我自殺，佢衝入嚟跳落個缸度阻止我，又要喺我口挖番啲藥出嚟，都幾核突，咁啱嗰日我發緊燒，佢話聞到我啲病氣，自己睇番Playback，拍攝時自己都好呆滯同臉腫，下次都係唔好死頂。」