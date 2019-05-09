林凱恩愛回家　Cup Cake報親恩

喺劇集《愛．回家之開心速遞》入面飾演乖乖學生女「譚育英」嘅林凱恩（Iris），劇中同現實生活冇咩大分別，同樣都係乖巧同孝順父母，唯一有唔同嘅係現實中Iris父母早在佢中一時已經離異，多年來跟隨媽媽生活。



每年都會送物冧媽咪



母親節即將來臨，Iris趁機落手落腳整玫瑰花Cup Cake送畀媽媽，見Iris整蛋糕時都有板有眼，唔使一個鐘已經整好晒四個蛋糕！Iris話同媽咪自細感情好好，每年母親節都會親手整禮物畀媽咪：「細個嗰陣冇咁多Budget（預算），咁就可能會整蛋糕或者煮餐飯，但如果我煮嘅話，時間就要好耐，大概由晏晝煮起，煮到夜晚九點鐘，菜色方面都有好多花款，有豬肋骨同羊架……依家大個咗見到媽咪冇啲乜嘢，可能會買電話畀佢。」



同媽咪一齊戴四方帽



Iris媽媽讚女兒由細到大真係好乖女，大家有咩心事都會講，感覺似朋友多過母女，更經歷非一般母女嘅回憶，就係一齊戴四方帽畢業，Iris說：「媽咪一路以嚟都好想讀大學，戴四方帽畢業，所以佢嗰陣時讀番書，讀咗七年嘅輔導課程，咁嗰陣啱啱我讀大學，佢考試嘅時候我又咁啱考試，我望住佢『釣魚』嘅時候我就喺度偷笑，之後我鼓勵番阿媽叫佢唔好『釣魚』，要繼續做Paper（功課），我哋之後終於都可以一齊戴四方帽畢業，因為畢業時間差唔多，仲一齊去咗影全家幅。」



為圓媽咪夢參選港姐



除咗兩母女齊齊畢業外，Iris當年參選港姐的原因，原來都係代媽咪完成夢想，她說：「我覺得我媽咪好靚女，媽咪細個嘅時候為咗屋企，冇出嚟讀大學，如果佢有讀大學，我覺得佢好大機會走去選港姐，所以我覺得，冇人知道媽咪嘅美麗，所以就我代母選港姐。」



兩母女樂活人生路



多年來Iris媽媽母兼父職，一個女人既要工作又要照顧子女，實在唔容易，更要喺女兒面前唔可以表現軟弱一面，Iris媽媽說：「有次我哋兩母女去咗馬騮山（金山郊野公園）行山，點知落山時已經天黑，有好多馬騮企正喺路中間，個情況真係好恐怖，其實當時我係驚過個女，但你作為阿媽嘅時候，都要撐住叫佢唔使驚。」



最後Iris媽媽更多謝Iris陪伴自己走過多條艱難的路：「尤其係呢十幾年，佢同我行過好多好艱難嘅路，佢一路都係支持我嗰個，因為當你身邊好多人係幫唔到你嘅時候，你望住身邊有個女同你同行，其實係好大嘅鼓舞。」



場地：WHIZBO KIDS CAFE