求婚唔要戒指　李璧琦嫁跨國企業才俊男友

入行十一年的無綫「唱得」藝人李璧琦（Becky），與跨國企業才俊Adrian拍拖五年，對方今年三月以一條寫了「笑容」的頸鏈求婚成功，二人決定今年七月舉行婚禮，早前更到了沖繩拍婚照，當地天氣由陰轉晴，覺得是神的恩賜！



Becky於無綫發展順利，由英文台《港生活．港享受》節目主持開始，其後參加「星夢」被發現原來是個唱得之人，在這追夢過程中，未婚夫均一直支持、相伴。適逢5月10日是二人相識周年紀念，所以她就提前正式宣布：「我要結婚啦！」並決定今年七月在香港舉行婚禮。



拍拖五年終於開花結果



2007年，璧琦在朋友介紹下碰上未婚夫Adrian，二人拍拖五年終於開花結果。現職於跨國企業的Adrian向璧琦求婚，Adrian每次重提當日拍拖的承諾，都讓Becky每天臉上都會掛着歡笑：「兩年前嘅Boxing Day求婚，雖然當時我答應咗，但係因為對婚姻恐懼同埋各種掙扎令事情一路都未進行。」



第二次求婚終成功



直到今年三月，璧琦陪伴男友到英國公幹並順道探朋友，Adrian拿着一條寫上「Smile」的頸鏈，在英國一家很浪漫的餐廳中再度向璧琦求婚：「諗番我哋一齊咁多年嘅甜蜜時刻，由邀請佢返教會到見證佢成為基督徒。大家一齊學習相處之道、互相鼓勵、一起成長，我終於喺佢身上搵番失去咗嘅信心。」



影婚紗相齊齊變靦覥



Becky一直嚮往玻璃教堂的寧靜和諧，遂決定到日本沖繩拍婚照，不過過程都幾驚心：「出發之前天氣報告話嗰幾日沖繩都係陰天驟雨，所以我哋好努力祈禱，結果正式影相嗰日，太陽、藍天、夕陽都出晒嚟，真係非常興奮同感恩！不過原來藍天之下影相反而仲大挑戰，因為Adrian影唔慣相，攝影師要用唔同技巧捕捉佢睜大眼嘅一刻，同埋我係咁講笑話令佢放鬆同投入。我哋兩個平時出街都好少好親暱咁，連手都無拖，所以影沙灘、汽車、街景等係第一次我哋喺公眾地方咁親暱，估唔到會有啲靦覥！不過啲相超出預期咁靚、咁自然，好開心啊！」





Credit:

攝影：Xavier Herent (法國) & Kevin Ku (香港)

婚紗及刺繡頭紗：Noel Chu

幻彩晚裝：Jess Ng

水晶頭飾：Florence Wong

髮型：Cliff C K

指甲：Zana