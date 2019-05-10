東方日報C1：陳法拉風騷倒數秘嫁籍男友

陳法拉再婚！現年37歲的她和曾任外交官的法籍男友Emmanuel Straschnov拍拖三年，修成正果，將於本周六（11日）在法國結婚。雖然覓得下一站幸福，但她一如以往玩秘婚，昨日在香港作最後準備，靜待做法籍新娘時，全程風騷，甜笑倒數。



2013年跟前夫兼Neway太子爺薛世恒離婚的陳法拉，成功覓得下一站幸福，本報收到獨家消息，她將於香港時間明日在法國結婚，下嫁拍拖三年的法籍男友Emmanuel Straschnov。據知，由於Emmanuel於法國出生，加上二人欲將婚事低調，不打算大事鋪張，故選擇婚禮在法國秘密舉行，並會在當地的一個莊園舉行浪漫婚宴，只邀請關係最緊密的雙方親友，分享他們踏入人生新一頁的喜悅。



近月參演荷里活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）及曉格蘭特（Hugh Grant）主演的美國HBO新劇《Undoing》的陳法拉，工作如常的美國及香港兩邊走，由於要籌備婚事，她近日更要在美國拍劇時抽空直飛巴黎。出發巴黎前，昨日她在港出席婚前最後一個公開活動，雖然對婚訊隻字不提，但仍難掩喜悅，心花怒放，全程表現風騷，笑不攏嘴，更透露因拍劇而跟父母有幾個月未有見面，故於周日會跟父母一起度過母親節。看來這是最難忘的母親節，因婚禮就在佳節前夕舉行。



深造戲劇邂逅老公



2014年陳法拉毅然放棄香港事業，前往美國紐約入讀著名學府Juilliard School（茱莉亞學院）攻讀為期四年的戲劇碩士課程，直至去年才畢業，並加盟美國著名的經理人公司United Talent Agency（UTA），跟荷里活男星愛德華諾頓（Edward Norton）及劇集《王冠》（The Crown）金球視后Claire Foy等同門。四年深造時間，不但為她打開美國演藝之門，並帶來一段情緣，在深造期間，於2016年跟同樣在紐約工作的Emmanuel邂逅，一見鍾情，戀情維持半年後才曝光，當時因男方陪她返港工作，之後雙雙離港去美國時，在機場被野生捕獲。



雖然與未婚夫文化背景截然不同，但法拉曾說過跟對方出奇地有默契，性格互相配合，相處舒服，無所不談，並以「穩定狀態」形容雙方關係。她曾笑言男友常常留意自己的動向，例如見她登上雜誌封面時，他會感到自豪。雖然她事業心重，但渴望生兒育女的想法從來沒變，近年亦曾表示非常喜歡小朋友，一直有計劃生兒育女，認為能夠做母親，是人生一個幸福的階段。



準新郎精通多國語言



準新郎Emmanuel精通英文及國語，現在是創造專屬App及網頁的平台Bubble的CEO及創辦人，早年分別在巴黎綜合理工學院（ECOLE POLYTECHNIQUE）攻讀經濟，以及在哈佛商學院攻讀MBA課程。畢業後他在駐日本的法國領事館工作，2007年開始在上海的管理諮詢公司擔任顧問達三年，後來又到美國為品牌公司擔任特別助理。他曾稱和亞洲緣分深厚，因其父在七十年代到台灣留學，父母是在北京認識而結緣。



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