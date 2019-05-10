【玩死自己】G.E.M.煮超辣麵玩阿媽結果…

今個禮拜日就係母親節，好多人都諗盡辦法幫媽媽慶祝，歌手鄧紫棋（G.E.M.）竟然係呢個時候話要進行「坑媽大行動」，專登煮個韓國超辣撈麵畀媽咪食，點知最後玩埋自己認真搞笑！



話說G.E.M.話要學網民一樣挑戰食韓式超辣撈麵，為咗唔好咁孤獨，佢就事先唔出聲呃阿媽話請佢食飯，等阿媽食咗一啖發現勁辣嘅時候，佢先至話畀阿媽知呢個係一個挑戰，仲話食得慢要罰500大元！期間G.E.M.發揮佢嘅演技邊食邊嗌好辣，但係叫阿媽真萬唔好飲水，話咁樣會令到成個感覺更加辣，但係轉頭佢自己就走去攞水飲，激到阿媽唔知好嬲定好笑，最後鄧媽媽仲話阿女係「小騙子」！



堅持食咗一半，鄧媽媽提議用剪接技術當食完，不過食到面都紅晒嘅G.E.M.好有原則話：「網民唔接受假嘢，快啲食啦！」唔知係咪想鼓勵阿媽，佢又加咗條條例，話放棄要罰5,000蚊，搞到連番被騙嘅阿媽都要講一句「衰女包！」最後都係鄧媽媽食完先，G.E.M.糾纏咗好耐都可以食得晒，不過一開頭話要「坑人」嘅G.E.M.辣到嗌晒救命，睇嚟今次呢個行動應該係「坑自己」多啲。



有網民就推測G.E.M.可能係諗住送錢畀媽咪使，所以先至諗條咁嘅橋搞吓氣氛，其實佢好有孝心，亦有人大讚鄧媽媽個樣好後生，同G.E.M.坐埋一齊似兩姊妹多過似兩母女！