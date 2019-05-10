雙腳險跛　20歲朗嘎拉姆多次出入鬼門關

有「小鄧麗君」之稱的朗嘎拉姆將再來港開騷，原來她出世至今有不少驚險經歷，例如雙腳被診斷有機會不良於行，更試過幾次死裏逃生，她大呼這廿年來實在非常幸運！



泰國華僑歌手朗嘎拉姆將於5月25日和6月6日舉行「朗嘎拉姆《我和你》2019演唱會」，連續三年來港開騷，她自覺很幸運：「有人說我命太好。」正在求學的她坦言要照顧母親和弟妹，經濟壓力頗大：「有這個天分唱歌，但另一邊經濟就這樣，沒有人是完美，惟有唱歌和讀書時間好好分配。」還有一年多便大學畢業，她會抓緊機會做到最好：「這麼多人疼我，不知道以後的路有多遠多長，但這是人生的經驗和禮物，如果以後沒有人聽我的歌，也可以去做其他職業，至少我已經達到夢想。」



計劃泰國買樓



上月30日生日的她表示，近幾年生日都在香港或北京度過，故很掛念泰國。20歲的她希望25歲前，能在泰國買樓及減肥成功：「可能我以前生活習慣不好。（現時吃藥調理？）吃藥不是很好方法，可能是保健品和維生素。」又自爆出世時早產，從小體力不好，腳更有點不正常：「醫生說可能走不了路，要一輩子坐椅子。可能上帝在幫我吧，醫生幫我的腳弄直，8個月大時可以自己走路，但是就長不高。」



做運動強身健體



朗嘎拉姆更自爆小時候多次徘徊生死邊緣，她於家鄉的醫院出世，由於醫院缺乏人手及衞生環境差，有一次護士幫她洗澡後，竟隨意把她放在床上便離開：「很多小螞蟻要上我的床，差點爬到我的身上咬我，還好爸爸進來，結果他很生氣。」又指從小抵抗力不好，容易感冒，加上呼吸有問題，每年都要做身體檢查。她感恩至今都很幸運，現時多做運動強健體魄。



場地：金域假日酒店Osteria意大利餐廳