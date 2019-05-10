24小時On Call　李泳漢節衣縮食捱大仔女

育有一仔一女的藝人李泳漢既要照顧家庭又拍戲，最近更要打理餐廳生意，無論經濟或時間上都難以分配。他坦言有小朋友後已節衣縮食，還練到24小時On Call，幸好內心充滿正能量，積極面對困境。



李泳漢早前投資六位數字夥拍弟弟李泳豪開設日本拉麵店，第一次勇闖飲食業，投資可謂重錘出擊，他說：「我有信心會回本！呢個數目對我嚟講唔細，呢筆錢可以有好多用途，我有兩個小朋友，要好識得點樣運用錢，仔女係負擔，錢要用得其所。」不單是金錢，連時間同樣要懂得分配：「家庭對我嚟講好重要，小朋友係我嘅動力，做咩都為佢哋！依家要打理餐廳又要照顧小朋友，練到自己唔使點瞓，24小時On Call。（太太有冇幫手？）當然有，但佢都有做生意。」



養育小孩開支龐大，何況要養兩個，李泳漢坦言要節衣縮食：「未結婚前飲飲食食，去旅行好容易，但依家買對波鞋都要諗過。（爹哋有冇經濟支持？）冇！佢亦唔會！佢係以行動帶你入飲食文化，但佢唔會畀錢你去做，呢個唔係佢性格。」日子雖然艱難，但凡事有解決方法，他說：「做人係辛苦，要識得去面對！我係佛教徒，每一件事都要兩面睇，以正面去面對，世事常變，每件事都冇完美，做人要積極。」



凹凸兄弟 拍檔冇交嗌



兩兄弟拍住上做生意，問到會否驚有摩擦？李泳漢自信指未驚過：「我同佢性格好唔同，但感情非常好，大家都鍾意戲，會一齊睇一齊研究。至於搞餐廳，我對食物比較有研究，呢方面係我強項，佢就負責做管理，大家一凹一凸，互補不足。（意見不合點處理？）大家太了解大家，冇衝突位置。」至於會否放棄娛樂圈？他說：「一定唔會，我鍾意做戲，永遠到老都唔會退休。」