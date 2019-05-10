21歲做後母　蔣祖曼捱餐死為爛賭賤男還債

有「獨立電影女王」之稱的蔣祖曼（Joman）外表堅強灑脫，實則過去在愛情路上習慣愛得卑微。當年正值青春年華的她遇上真愛，身份瞬間變成後母，個個皆認為後母不易做，她卻認為兒子比她更偉大。



33歲的蔣祖曼參演過逾15部獨立電影，演技獲外界一致好評。熱愛拍戲的她當年不理是否有酬勞，堅持一邊打工一邊拍戲，死慳死抵維持生計。最近她在無綫劇《鐵探》飾演黑幫阿嫂備受矚目，劇中的粉紅色短髮造型相當Sharp醒，令人印象深刻。



偷食分手收場



劇中她經常受楊潮凱虐打，而現實中，Joman回想自己亦曾為愛而變得卑微：「我一愛就會奮不顧身，最慘一次係20歲時有個男朋友好爛賭，我要做餐廳侍應幫佢還錢，但佢還完又借，不斷循環，就算當時有公司想搵我拍戲，我都拒絕咗。最終我哋分手收場，都係因為佢出軌，呢次都幾經典！」



感恩繼子肯認媽



愛情路上跌跌撞撞，至2007年遇上老公陳卓麒，當年只得21歲的Joman憑心口一個「勇」字，即使知道男方與前妻育有一子，仍絲毫未有卻步。多年來她對繼子Day視如己出，但自問並不偉大：「好多人有個誤解，覺得我做後母好偉大，但反而我喺佢（Day）身上學到好多，其實佢肯當我係阿媽都唔係一件易事。」她於2015年為老公誕女，現時家中有九隻貓、一隻狗、一隻雀及兩隻龜，直言忙到爆：「喺屋企一丁點自己時間都冇！」



昨日Joman出席活動時，指仔女都有睇《鐵探》：「老師同囡囡講佢媽咪做壞人，佢就好激動話唔係，而大仔睇到我畀人打就話唔睇。」前晚播出的一集，其角色陸蔚喬被綁着手炸死，而梁競徽飾演的男友谷永正亦被炸至重傷，競徽憶述戴着面罩於醫院一幕，不少工作人員都忍不住喊，只憑「一隻眼」做戲的他坦言不容易：「難度係唔能夠講嘢，唔能夠郁動太多。」



場地： 九龍貝爾特酒店